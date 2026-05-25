Esclerosis Múltiple España lanza la campaña 'Ahora ¡Al Abordaje!' para mejorar el diagnóstico de la enfermedad

Imagen del cartel. - ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Esclerosis Múltiple España ha lanzado la campaña 'Ahora ¡Al Abordaje!', que sitúa el foco en la necesidad de mejorar la experiencia de diagnóstico de esclerosis múltiple mediante un abordaje "inmediato, integral, coordinado y equitativo" en el ámbito territorial.

"La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. El diagnóstico precoz es uno de los pilares que ha hecho cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Cuando el sistema inmune acaba de empezar a equivocarse, lo podemos parar y podemos limitar muchísimo sus daños", ha señalado la presidenta del Comité Médico Asesor de Esclerosis Múltiple España, Mar Tintoré, en el marco Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

En este sentido, Esclerosis Múltiple España recuerda que el informe del estudio 'Impacto de los Síntomas de la Esclerosis Múltiple' (IMSS) en España sitúa la edad media de diagnóstico en torno a los 33 años. El estudio también muestra un retraso medio de 3 años entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico de la enfermedad.

Según la organización, el diagnóstico de EM ofrece una "valiosa explicación" a los primeros síntomas que experimenta la persona, aunque suele conllevar un gran impacto biológico, psicológico y social. En este sentido, considera que existe una necesidad de información personalizada, apoyo, orientación y acompañamiento emocional, e intervenciones de apoyo adaptadas a las necesidades de las personas recién diagnosticadas y sus familias.

Además, asegura que el diagnóstico permite un tratamiento temprano con terapias modificadoras de la enfermedad que pueden minimizar las recaídas y reducir la discapacidad futura. También permite tratamientos sintomáticos, rehabilitación y cambios en el estilo de vida para ayudar a controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Ana Belén Caminero, ha indicado que "la inequidad territorial es el principal obstáculo a la hora de implementar la estrategia del documento de abordaje". Por otra parte, afirma que el modelo de atención debe integrar tanto la intervención clínica como el apoyo psicosocial.

"Juntos y juntas podemos mejorar la experiencia de diagnóstico de Esclerosis Múltiple con un abordaje inmediato, integral, coordinado y colaborativo, con equidad territorial en la atención sanitaria y social", ha finalizado la presidenta de Esclerosis Múltiple España, Ana Torredemer .