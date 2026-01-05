La escasez de enfermeras escolares aumenta la desigualdad en salud infantil en España

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La falta de enfermeras escolares en España se concentra principalmente en zonas desfavorecidas, lo que incrementa la desigualdad en salud entre niños y adolescentes con menos recursos, según un estudio publicado en la revista científica 'BMC Nursing'.

El estudio, realizado por investigadores del Observatorio Nacional de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, en el que han participado 376 enfermeras escolares, 1.193 docentes y directores de centros educativos, y 582 madres y padres, tuvo como objetivo ofrecer una visión completa de las necesidades de las comunidades autónomas respecto a la implantación de la figura de la enfermera escolar.

La investigación determina que, aunque hay una satisfacción generalizada con la labor de las enfermeras escolares, y además hay demanda de sus servicios, la implantación de esta figura en los centros escolares sigue siendo deficiente, en parte por la existencia de deficiencias estructurales. Este déficit hace que España no cumpla los estándares y normas internacionales en lo que se refiere a la ratio de enfermeras escolares por alumnos en España.

"Este estudio constata una vez más la importancia con contar con enfermeras escolares en todos los centros educativos de España. Hablamos de inversión en la salud de la población más joven y en prevención. Las enfermeras no solo pueden evitar ciertas complicaciones con una rápida actuación, sino que, a través de la educación en salud, tienen una herramienta muy poderosa para que las nuevas generaciones adquieran hábitos saludables y sepan actuar en momentos de emergencia sanitaria", explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

Los investigadores han analizado los tres tipos de enfermeras escolares que hay trabajando en España: enfermeras con contratos de exclusividad, que trabajan en una única escuela; las itinerantes, que ejercen su labor en varias escuelas, y las ocasionales, que son llamadas directamente por el colegio cuando las necesitan por una urgencia.

Aunque la 'exclusividad' es la situación más prevalente, solo se da en el 50 por ciento de los casos, lo que sigue siendo un porcentaje muy bajo en relación a las tasas europeas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el porcentaje se repite si se habla de cuántos centros escolares de España cuentan con enfermeras escolares, pues solo la mitad de estos cuentan con profesional de enfermería. Además, hace un apunte destacado: son las zonas con mayores recursos económicos los que tienen un mayor porcentaje de enfermeras escolares, por lo que la falta de estas, como ya se ha comentado, crea una desigualdad en material de salud.

TAREAS PENDIENTES DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR

De esta manera, el estudio hace un análisis de los retos que tiene por delante la enfermería escolar en España. En primer lugar, mencionan la necesidad de identificar las necesidades más acuciantes para poder adaptar estas a las políticas actuales.

Asimismo, ven necesario analizar cómo son los registros de datos sanitarios de los alumnos que guardan las enfermeras en los centros escolares, así como analizar cómo son en la actualidad las intervenciones enfermeras en los colegios.

El fin último es establecer un perfil de competencias de la enfermera escolar en España para poder mejorar no solo la tasa sino la actividad que realizan las profesionales que, en la actualidad, ya ejercen en el ámbito escolar. Fortalecer la labor y número de las enfermeras escolares en España, concluye el estudio, se traduciría una reducción de las desigualdades en materia de salud de la infancia y adolescencia y se acercaría a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) relacionales con salud, equidad y educación.