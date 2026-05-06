Epidemiólogos respaldan que España acoja al crucero porque tiene "los medios y coordinación necesaria"

Archivo - Crucero. - ALEXEY_SEAFARER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, ha apuntado que la decisión de acoger al crucero 'MV Hondius' en Canarias es "adecuada", dado que ha sido tomada junto a organismos internacionales y siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional, y ha destacado que "España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación".

Así lo ha señalado en declaraciones a SMC España la investigadora en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), quien ha explicado que el país hace simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último de ellos en Palma (Baleares), y dispone de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos.

En la misma línea, la expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva, Mar Faraco, ha considerado "razonable y justo" que España auxilie al buque y a las personas a bordo, teniendo en cuenta que es "el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación".

Asimismo, el médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, profesor de Epidemiología y director de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo e investigador asociado de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Pedro Ignacio Arcos, ha subrayado que la decisión es "coherente" con el "grado reducido de riesgo" que supone el brote de hantavirus, además de ser acorde al "deber de cooperación internacional".

Por su parte, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), Adrian Hugo Aginagalde, ha señalado que, aunque es posible que la información epidemiológica cambie las próximas horas, en base a lo que se sabe, la experiencia y simulacros previos, este escenario seguiría representando un nivel "muy bajo" de riesgo para la población española. "Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación", ha puntualizado.

El director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y profesor titular de Inmunología de la Universidad de Cantabria, Marcos López, ha recordado que no hay un tratamiento específico ni vacuna para este virus, sino que se deben usar medidas de control epidemiológico de los pasajeros, para las que España está "perfectamente" preparada.