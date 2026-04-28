Epidemiólogos alertan de que la desigualdad laboral de género es un problema central de salud pública

Archivo - Triste y preocupado retrato lateral de la mujer en casa en la oscuridad mirando fuera de la ventana. Mujer preocupada y solitaria sola en el interior. Concepto de fin de relación y emoción infructuosa. Señora tocando la cara - SIMONAPILOLLA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a través de su Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud, ha emitido un posicionamiento con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, en el que advierte de que la desigualdad laboral de género es un problema central de salud pública.

En este sentido recuerda que la desigualdad de género en cuestiones de empleo, el nivel de ingresos, el tiempo disponible y el acceso a apoyos para cuidar son determinantes sociales de la salud generan un mayor riesgo de enfermedad, sobrecarga física y mental, y vulnerabilidad económica, especialmente para las mujeres.

El principal problema que señala la SEE es que "las mujeres asumen de manera desproporcionada el sostenimiento cotidiano de la vida". "La aparente conciliación se logra con demasiada frecuencia a costa del tiempo, la salud y la carrera profesional de las mujeres", advierten desde la SEE, recordando que menores ingresos implican mayor inseguridad frente a la enfermedad o el envejecimiento.

Asimismo, la SEE advierte que la insuficiencia estructural del sistema público de dependencia desplaza el cuidado hacia los hogares, feminizando y privatizando esta labor. "Cuando el cuidado se privatiza, se feminiza. No hay igualdad efectiva cuando cuidar obliga a perder salario, poder adquisitivo y pensión. No hay salud pública de calidad cuando el sistema compensa sus déficits con el desgaste invisible de las mujeres", señalan.

Ante esta situación, la Sociedad Española de Epidemiología reclama reforzar el sistema público de cuidados y dependencia, garantizando financiación suficiente y reducción de demoras. Asimismo, plantea impulsar la corresponsabilidad empresarial y administrativa, valorando el cuidado en el desarrollo profesional, y proteger el salario y la cotización durante los periodos de cuidado para evitar la consolidación de la desigualdad.

Por otro lado, propone revisar los sistemas retributivos que premian el presentismo y la disponibilidad ilimitada, e integrar la perspectiva de género en la salud laboral, abordando los riesgos psicosociales y el acoso sexual.

Por último subraya la necesidad de garantizar derechos plenos para trabajadoras migrantes y del sector doméstico; así como de incorporar indicadores de género, clase y origen en la evaluación de políticas laborales, de conciliación y de dependencia.