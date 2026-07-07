EOT España pide que se financie "cuanto antes" terapias para combatir la enfermedad ocular tiroidea

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MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España) reclama la financiación "cuanto antes" de terapias para combatir la enfermedad ocular tiroidea, tras la aprobación por parte de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de un nuevo tratamiento.

Para la asociación la aprobación por parte de la FDA representa una excelente noticia para la comunidad internacional de pacientes y demuestra que la investigación en esta enfermedad continúa avanzando. La asociación confía en que estos progresos puedan trasladarse también a España.

"Cada nuevo tratamiento aprobado supone una puerta que se abre para mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedad Ocular Tiroidea. Esperamos que España, que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, apueste también por la innovación y garantice que los pacientes podamos acceder a tratamientos cuanto antes", ha afirmado a presidenta de EOT España, Pilar Carnicero.

"Los pacientes españoles no pueden quedarse atrás cuando existen tratamientos capaces de mejorar su vida", ha señalado Carnicero, recordando que, en mayo, la asociación que preside llevó al Congreso la llamada Declaración de Sevilla. En ella, reclamaba mayor reconocimiento para la enfermedad, unidades interdisciplinares, diagnóstico rápido, investigación y acceso a tratamientos.

La enfermedad ocular tiroidea es una enfermedad autoinmune poco frecuente que puede provocar inflamación, dolor, visión doble, protrusión ocular y, en los casos más graves, comprometer la visión. Además del impacto físico, la enfermedad afecta de forma significativa al bienestar emocional, la autoestima, la vida social y la actividad laboral de quienes la padecen.