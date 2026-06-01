Las entrevistas diagnósticas en salud mental, menos fiables de lo que se creía

Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de la salud mental utilizan ampliamente las entrevistas de diagnóstico para identificar afecciones como la ansiedad, el trastorno bipolar y la depresión en adultos, pero una nueva investigación dirigida por la Universidad McMaster (Canadá) muestra que el método considerado durante mucho tiempo como el "estándar de oro" puede no ser tan consistente como se pensaba anteriormente.

El metaanálisis, publicado en 'JAMA Network Open' revela que las entrevistas diagnósticas estandarizadas presentan una consistencia moderada cuando se evalúa a la misma persona más de una vez. En algunos casos, se identificaron diagnósticos diferentes en individuos cuyas entrevistas se repitieron con pocos días de diferencia. Además, esta consistencia varía considerablemente según el trastorno que se esté evaluando.

La conclusión del estudio es particularmente preocupante, ya que los diagnósticos inconsistentes pueden conducir a un tratamiento excesivo o insuficiente, a una atención tardía o a intervenciones inapropiadas, lo que subraya la necesidad de mejorar las herramientas de diagnóstico y de ser más cautelosos al basarse en una sola entrevista para definir los trastornos psiquiátricos.

"Nuestros hallazgos demuestran que estas entrevistas no son tan fiables ni consistentes como mucha gente cree", comenta la autora principal, Laura Duncan, profesora adjunta del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias del Comportamiento de la Universidad McMaster e investigadora del Centro Offord para Estudios Infantiles. "Si realizamos la misma entrevista a la misma persona dos veces, nos gustaría pensar que el resultado sería el mismo, pero no siempre es así".

El estudio halló que las entrevistas diagnósticas eran más consistentes para los trastornos por consumo de sustancias que para muchos trastornos mentales. Los investigadores afirman que esto puede deberse a que afecciones como la ansiedad, la depresión o los trastornos psicóticos son experiencias más subjetivas y, por esta razón, las entrevistas estandarizadas deben utilizarse reconociendo sus limitaciones.

"Estas diferencias sugieren que las entrevistas estructuradas funcionan mejor para afecciones con comportamientos o cronogramas más claros que para trastornos que dependen en gran medida de experiencias e interpretaciones personales", comenta Duncan. "Pero deberíamos reconsiderar tratarlas como un "estándar de oro" de evaluación. Un diagnóstico fiable probablemente requiera combinar herramientas estandarizadas con conocimientos sobre la evolución y la complejidad de los trastornos, lo que podría influir en la fiabilidad de su evaluación".

Las entrevistas diagnósticas estandarizadas son herramientas de evaluación estructuradas que se utilizan habitualmente para diagnosticar trastornos de salud mental. Durante la entrevista, se le pregunta a la persona sobre su estado de ánimo, los cambios en su comportamiento, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, y a veces sobre cómo estos afectan su vida diaria.

Para realizar el estudio, los investigadores realizaron un metaanálisis de 57 estudios con más de 8.000 adultos de 26 países. La investigación se centró en la fiabilidad test-retest, una medida que determina si una entrevista arroja el mismo resultado al repetirse con la misma persona y la misma entrevista en condiciones similares, generalmente después de 7 a 14 días.