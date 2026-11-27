Archivo - Imagen de recurso de una persona en el trabajo. - MARYNA ANDRIICHENKO - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora Teófila Vicente Herrero, de ADEMA SALUT y del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) de la Universidad de las Islas Baleares, ha advertido de que el trabajo puede favorecer el desarrollo de la obesidad, condicionar su evolución, dificultar su tratamiento y amplificar sus consecuencias sobre la salud y la vida profesional.

En este sentido, ha precisado que el entorno laboral debe entenderse como un posible factor favorecedor dentro de una enfermedad de origen multifactorial, y no como una causa laboral directa.

Durante la sesión 'Trabajar con obesidad: evidencia, capacidad laboral y acompañamiento integral', celebrada en el marco del XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Herrero ha señalado que la organización de los horarios, los turnos rotatorios y el trabajo nocturno, el estrés, las pausas limitadas, el sueño insuficiente, el sedentarismo o las dificultades para acceder a opciones de alimentación saludable durante la jornada son factores que pueden influir en los hábitos cotidianos y en la adherencia a las intervenciones terapéuticas.

Por ello, la experta considera necesario "incorporar el contexto laboral a la valoración clínica y preventiva de las personas con obesidad". A su juicio, "ignorar estas circunstancias supone dejar fuera información relevante y desaprovechar oportunidades para mejorar su atención".

La especialista recuerda, además, que las repercusiones de la obesidad en el ámbito profesional van más allá de las enfermedades asociadas. La fatiga, el dolor musculoesquelético, las limitaciones de movilidad y determinados problemas de salud mental pueden afectar al desempeño laboral. A ello se suma el estigma relacionado con el peso, "que puede traducirse en dificultades de acceso al trabajo, limitar su carrera profesional y repercutir en su desempeño profesional de las personas afectadas".

LA CAPACIDAD LABORAL DEBE VALORARSE MÁS ALLÁ DEL IMC

La obesidad puede limitar determinadas tareas profesionales, especialmente aquellas que requieren un esfuerzo físico sostenido. Jordi-Carles Schlaghecke i Gras, especialista en Medicina del Trabajo y experto en problemas de sobrepeso, obesidad y desorden alimentario, ha señalado que "existe una asociación entre el grado de índice de masa corporal y la discapacidad laboral, así como con el absentismo". Tal y como aconseja, "estas relaciones deben identificarse en el ámbito de la medicina del trabajo para orientar medidas de prevención y promoción de la salud".

Entre las actividades que pueden verse más condicionadas por la presencia de obesidad se encuentran la manipulación manual de cargas, la bipedestación y la marcha prolongadas, subir escaleras, agacharse o mantener determinadas posturas y situaciones de equilibrio. Aunque la reducción de la capacidad laboral puede aumentar progresivamente con el IMC, este especialista sostiene que "depende de las demandas físicas concretas del puesto y no debe confundirse con una limitación general de la capacidad mental para trabajar".

Según el experto, uno de los problemas es que muchos entornos laborales no están suficientemente preparados para responder a las necesidades de estos trabajadores. El diseño de los puestos, los estándares ergonómicos y parte del equipamiento y de los equipos de protección individual (EPI) no siempre contemplan las diferentes características corporales. Las dificultades de espacio, alcance y movilidad, la falta de uniformes o equipos de tallas adecuadas hacen necesaria la evaluación de adaptaciones del puesto de trabajo y pueden convertirse en estigmatización y en barreras para el desempeño seguro de la actividad.

Frente a ello, Schlaghecke defiende que la capacidad laboral debe determinarse atendiendo a la capacidad funcional de cada persona y a las exigencias reales de su puesto, nunca exclusivamente a partir de un valor de IMC. Según comenta, "antes de establecer restricciones, es necesario valorar posibles adaptaciones: mobiliario regulable, equipos de protección de distintas tallas, ayudas mecánicas para manipular cargas, redistribución de determinadas tareas o una organización del trabajo que permita alternar posturas y reducir esfuerzos".

LA FARMACIA, UN PUNTO DE APOYO PARA ACOMPAÑAR AL PACIENTE

El abordaje integral de la obesidad requiere también aprovechar mejor los recursos sanitarios más próximos a la población. En este sentido, el farmacéutico, nutricionista y dietista Antonio de Miguel Albarreal ha destacado el potencial de la farmacia comunitaria para acompañar a las personas con obesidad más allá de la dispensación de medicamentos.

La cercanía y la frecuencia de contacto con los pacientes permiten a los farmacéuticos identificar señales de riesgo, ofrecer orientación sobre alimentación, actividad física y descanso, facilitar la derivación cuando sea necesaria y colaborar en el seguimiento de los tratamientos. "Cada visita puede ser una oportunidad para comprobar cómo se está utilizando la medicación, si se tolera adecuadamente y qué dificultades están apareciendo", admite.

Para que esta colaboración sea efectiva, Antonio de Miguel considera fundamental establecer circuitos de coordinación concretos con medicina del trabajo, Atención Primaria y el resto de profesionales implicados: "Saber cuándo derivar, con quién contactar y cómo compartir la información de forma segura". También subraya la importancia de combatir los mitos y el estigma desde la propia atención farmacéutica, "evitando reducir la obesidad a una cuestión de voluntad y ofreciendo un trato respetuoso, con privacidad y sin juicios".

La necesidad de conectar la atención sanitaria con la realidad profesional de las personas es precisamente uno de los objetivos del recientemente creado Grupo de Trabajo de Obesidad y Medicina del Trabajo de SEEDO, coordinado por Carmen Muñoz. Según detalla, la iniciativa pretende "tender puentes entre la medicina del trabajo y las distintas disciplinas implicadas en el abordaje de la obesidad, impulsando la investigación, la formación y el desarrollo de herramientas prácticas basadas en la evidencia científica".

"La relación entre la obesidad y el trabajo es bidireccional: las condiciones laborales pueden influir en su desarrollo y evolución, mientras que la obesidad y sus complicaciones pueden repercutir en la salud, la funcionalidad y la capacidad laboral de las personas", ha finalizado la coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad y Medicina del Trabajo de SEEDO, Carmen Muñoz.