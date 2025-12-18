Las entidades comunitarias generan un "impacto enorme" en la calidad de vida de los pacientes con VIH - VIIV HEALTHCARE

La directora general de ViiV HealthCare España y Portugal, Christina Gabriel, ha destacado el trabajo de las ONG y entidades comunitarias con los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), generando un "impacto enorme" en la calidad de vida de estas personas.

"El trabajo que realizan las entidades comunitarias genera un impacto enorme en la calidad de vida de las personas con VIH, además de contribuir a eliminar el estigma y la discriminación. Para nosotros es fundamental seguir comprometidos con ellas", ha expresado Gabriel en el VIII Brunch & Share de ViiV Healthcare.

Durante la jornada, hasta 26 ONG españolas, junto a profesionales sanitarios y responsables de salud pública, han compartido experiencias para repensar cómo avanzar en la respuesta al VIH, impulsando modelos de gestión y prácticas asistenciales que reconozcan la individualidad, las necesidades reales y la diversidad de cada persona, y situando la voz del paciente en el centro.

Así, han llegado a la conclusión de que la innovación sociosanitaria en VIH solo puede avanzar si integra de manera real la experiencia, las prioridades y las necesidades cambiantes de las personas con VIH.

Los representantes de la comunidad, del ámbito clínico y de la salud pública han abordado los retos pendientes en la respuesta al VIH, como la organización de los servicios sanitarios, la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, el relevo generacional en activismo o la forma de comunicar al respecto.

Todos ellos han coincidido en que escuchar "no es un gesto simbólico", sino que se trata de una herramienta "imprescindible" para mejorar los cuidados, pues implica "medir, preguntar, registrar y tener en cuenta" qué siente una persona, qué le preocupa y qué impacto tiene el VIH en su día a día.

Además, han subrayado que la innovación en la gestión y en los cuidados no siempre requiere de grandes inversiones tecnológicas, sino que también tiene que ver con cambios organizativos, nuevas formas de trabajar en red y un mayor reconocimiento del papel de la comunidad como un agente de la salud.

El evento también ha servido para hablar sobre el reto de la integración en consulta de los Resultados Reportados por Pacientes (PROs, por sus siglas en inglés), unos cuestionarios validados que recogen directamente la experiencia de la persona sobre aspectos físicos, emocionales y sociales que son importantes para las personas con VIH, su cuidado y su calidad de vida.

UNA CAMPAÑA EN CLAVE DE HUMOR

Por otro lado, se ha presentado una campaña en clave de humor para acercar todos estos conceptos a la ciudadanía, y está protagonizada por los diferentes roles implicados en el cuidado del VIH. A través de situaciones cotidianas y diálogos irónicos, la serie explica de forma rigurosa qué son los PROs, por qué importan y cómo pueden cambiar la manera en que se cuida a las personas con VIH.

El uso del humor busca "romper resistencias, generar conversación y poner sobre la mesa" el cansancio que sienten muchas personas con VIH por ser tratadas siempre "como si sus vidas no cambiaran con el tiempo".

Por último, ViiV Healthcare ha anunciado la XVI Convocatoria de las Becas ViiV para Proyectos de la Comunidad 2026, una iniciativa que desde 2009 impulsa de forma continuada el trabajo de las ONG que acompañan a las personas con VIH en España, y permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2026.