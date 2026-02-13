Un ensayo muestra el beneficio de combinar quimioterapia e inmunoterapia para el neuroblastoma

Archivo - Fachada del Hospital Vall d'Hebrón en una foto de archivo de Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico internacional liderado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrado que la combinación de quimioterapia con un tipo de inmunoterapia permite obtener mejores respuestas al tratamiento del neuroblastoma, un tipo de cáncer pediátrico muy agresivo.

En concreto, en el trabajo, publicado en la revista 'Journal of Clinical Oncology', el equipo investigó el tratamiento combinado de quimioterapia con el anticuerpo dinutuximab beta, uno de los pocos fármacos diseñados específicamente para un cáncer infantil, dirigido a eliminar las células tumorales, informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este viernes.

Los pacientes de neuroblastoma, que afecta 90 niños al año en España y representa cerca del 10% de cánceres infantiles, a menudo no responden adecuadamente a los tratamientos actuales o presenta recaídas, lo que conlleva una supervivencia muy baja y hace necesario "desarrollar nuevas estrategias terapéuticas".

65 PARTICIPANTES

En el estudio participaron 65 pacientes de entre 1 y 18 años con neuroblastoma en recaída o resistente al tratamiento, procedentes de 29 centros de 7 países europeos, en el marco del proyecto 'Beacon'.

22 de esos pacientes recibieron inicialmente solo quimioterapia, y 43 la combinación de quimioterapia con dinutuximab beta, con un diseño de estudio que contemplaba 6 ciclos de tratamiento.

En 13 de los pacientes que inicialmente recibían solo quimioterapia se incorporó también el dinutuximab beta tras observar que los primeros ciclos no ofrecían buenos resultados, garantizando así "el mejor tratamiento posible" para todos los niños.

RESULTADOS

El equipo, que evaluó la respuesta al tratamiento en función de la reducción del tamaño tumoral, observó que la combinación de inmunoterapia y quimioterapia logró una reducción tumoral en el 30,2% de los casos, frente al 18,2% en los pacientes tratados únicamente con quimioterapia.

Además, en los pacientes que recibieron ambas, la supervivencia libre de progresión fue de una media de 11,1 meses, mientras que en los casos sin inmunoterapia fue de solo 3,8 meses.

Un año después de la inclusión en el estudio, el 44% de los pacientes con doble terapia seguían vivos y con la enfermedad estable, frente al 27% de los pacientes tratados únicamente con quimioterapia.

El estudio también evaluó la seguridad de esta combinación terapéutica y los efectos secundarios observados fueron "en general, leves", como fiebre, reacciones alérgicas, somnolencia o mareo.