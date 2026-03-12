Un ensayo demuestra la seguridad de iniciar la diálisis con dos sesiones semanales

El Hospital Ramón y Cajal lidera el primer ensayo clínico mundial que demuestra que iniciar la diálisis con dos sesiones semanales es seguro - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha publicado el primer ensayo clínico del mundo que demuestra que comenzar la hemodiálisis con dos sesiones semanales, en pacientes que aún conservan función renal, es una opción "segura, rentable y que mejora de forma significativa su calidad de vida".

Un trabajo publicado en la revista internacional 'Kidney International Reports' que supone un hito científico al cuestionar con evidencia sólida el esquema estándar de tres sesiones semanales que se ha mantenido prácticamente invariable durante más de 30 años en todo el mundo.

El estudio, liderado por la jefa del Servicio de Nefrología, la doctora Milagros Fernández Lucas, supone un hito científico al cuestionar con evidencia sólida el esquema estándar de tres sesiones semanales que se ha mantenido prácticamente invariable durante más de 30 años en todo el mundo.

El ensayo clínico marca "un antes y un después en la prescripción de la hemodiálisis porque demuestra que la hemodiálisis incremental no implica menos tratamiento, sino un tratamiento personalizado, adaptado al momento clínico del paciente y monitorizado de forma estricta", ha destacado Fernández Lucas.

En un comunicado, el centro hospitalario ha destacado que los resultados confirman que comenzar con dos sesiones semanales en pacientes seleccionados es "seguro, sin incremento de complicaciones ni eventos adversos" y además "mejorando de forma significativa la calidad de vida y reduciendo restricciones dietéticas". También, una menor interferencia de la enfermedad en la vida diaria y laboral y la carga percibida por el paciente y su entorno.

Además, ha subrayado que es coste-eficiente, con una reducción aproximada de 54 sesiones por paciente y año, lo que implica una disminución de la huella de carbono asociada al tratamiento, al reducir desplazamientos en transporte sanitario, menos consumo energético (en cada sesión de hemodiálisis se consume entre 140-150 litros de agua) y menor generación de residuos.

En España, la hemodiálisis es la modalidad de diálisis más habitual para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Según el Registro Español de Diálisis y Trasplante de la Sociedad Española de Nefrología (2024), cada año inician hemodiálisis alrededor de 5.500 pacientes y cerca de 27.000 personas reciben tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis en nuestro país.

Hasta ahora, el inicio convencional implicaba automáticamente tres sesiones semanales, independientemente de la función renal residual del paciente. En este marco, la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Universitario Ramón y Cajal no parte de una hipótesis teórica, sino de un modelo asistencial consolidado.

Con capacidad para atender hasta 80 pacientes y más de 11.000 sesiones de hemodiálisis anuales, la unidad incorpora cada año una media de 40 nuevos pacientes a su programa, mientras que aproximadamente el 40% lo abandona tras recibir un trasplante renal.

"Actualmente, el 75% de los pacientes inician la diálisis de forma incremental, con dos sesiones semanales ajustadas a su función renal residual. Esta experiencia acumulada ha permitido demostrar durante años que el modelo es seguro y eficiente; ahora, el ensayo clínico multicéntrico fase III, liderado por el Ramón y Cajal, aporta la evidencia científica definitiva", ha destacado Fernández Lucas.

En el trabajo, que cuenta con la colaboración del grupo de investigación Epidemiología y Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal (IRYCIS), también han participado cuatro hospitales públicos madrileños: Hospital Universitario del Henares, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario La Paz y Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Además de su actividad asistencial, la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Universitario Ramón y Cajal, cuenta con una sólida trayectoria docente y científica. Colabora desde hace más de tres décadas en el Curso de Actualización en la Técnica de Hemodiálisis dirigido a residentes de cuarto año de Nefrología de todo el país y participa en el Máster de Formación Permanente de Hemodiálisis para Especialistas en Nefrología de la Universidad Complutense de Madrid, así como en múltiples congresos científicos.

En el ámbito investigador, el equipo acumula más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y ha participado en numerosos ensayos clínicos.