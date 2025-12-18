Los enfermeros recuerdan a los médicos que sus competencias "están claras" y piden respeto y no vetos a la profesión

Archivo - El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha escrito un comunicado en respuesta a la tribuna de opinión del presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, al que recuerda que sus competencias "están claras" y, por tanto, piden respeto a las competencias de cada profesión y el trabajo conjunto en condiciones de igualdad, y evitar vetos a la profesión enfermera.

El presidente, que con este comunicado pretende "matizar una serie de cuestiones" que, considera, "la sociedad debe conocer para que no se lleve a engaño", agradece que Cobo rehuya del "estilo ofensivo y alarmista del que hacen gala algunos sindicatos médicos", quienes "parecen seguir considerando como 'subordinados', sin duda algo muy trasnochado y fuera de la realidad" el resto de sanitarios.

Así, su primer mensaje lamenta que se puedan crear normas exclusivas para los médicos y otras para el resto de sanitarios, por lo que deja patente su rechazo a un Estatuto Marco propio para los médicos. "El liderazgo es una competencia transversal a todas las profesiones, y es algo que no se puede comprar, ni se puede pedir por un simple tema de autoridad, es algo que se gana uno día a día, ejerciendo influencia y siendo referente para los demás", recuerda.

"Sin duda hay muchos líderes médicos, pero también hay muchas líderes enfermeras y líderes de otras disciplinas, lo que es una gran suerte", afirma, y, parafraseando a Cobo, recuerda que todos los profesionales sanitarios son "necesarios y complementarios, pero no uno más importante que otro".

"El líder no se cree más importante que nadie, simplemente lidera. Pero debemos distinguir entre quién debe dirigir y liderar una situación clínica, y el liderazgo y dirección de gestión dentro de los servicios sanitarios, cuestión que no está restringida y reservada para ninguna profesión en particular y sin embargo sí se intenta vetar para la profesión enfermera", se lamenta.

LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Por otra parte, señala que cuando habla de "responsabilidad" Tomás Cobo, en su opinión, "parece obviar que la vida de los pacientes también está, a diario y en múltiples actos asistenciales, en manos de las enfermeras y los enfermeros". Agradece que el presidente de los médicos reconozca la "labor esencial e insustituible" de la enfermería, de igual modo que Pérez Raya reconoce el "rol esencial" del médico dentro del equipo sanitario multidisciplinar.

"No somos ni queremos ser un "minimédico", ni un sucedáneo de médico, ni, por supuesto, nadie aspira a reemplazar a quienes ejercen la medicina, solo queremos ser enfermeras/os y que se nos respete por ello, con enorme orgullo de pertenencia", señala tajante, recordado que cada profesión tiene sus competencias "reconocidas y claras".

Así, lamenta que en 2017, ambas profesiones llegarán a un acuerdo rubricando la prescripción -denominada oficialmente "indicación"- de determinados medicamentos por parte de enfermeras y enfermeros (Real Decreto 954/2015, luego modificado en el RD 1302/2018), y, "ahora, esos mismos organismos paralizan e intentan judicializar las guías que dictan esas actuaciones enfermeras".

Lamenta que aquí falte el "espíritu de colaboración", y teme que sus reticencias a que la enfermería desarrolle plenamente sus competencias venga de "un temor infundado". "Insinúa que pretendemos asumir atribuciones que no nos corresponden y que la reivindicación de un estatuto propio no obedece a la defensa de privilegios ni a la pérdida de poder", explica.

En su opinión, "la colaboración real sólo puede construirse desde el reconocimiento mutuo, el respeto a las competencias de cada profesión y el trabajo conjunto en condiciones de igualdad, respetándonos y sintiéndonos orgullosos de lo que aportamos cada profesión, junto al resto de profesiones esenciales en sanidad todas son clave"; esa es la base, afirma, "de un sistema sanitario moderno y eficaz, y también la convicción de la mayoría de los profesionales".