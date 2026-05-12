La enfermería respiratoria es fundamental en el cuidado de patologías como la EPOC o el asma

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermería respiratoria tiene un "papel estratégico" en la prevención, el seguimiento y la educación de los pacientes con enfermedades respiratorias, ya que esta especialidad acompaña al paciente "en todas las fases de la enfermedad", según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, la sociedad científica ha recordado que la enfermería respiratoria constituye un "pilar fundamental en la atención a patologías crónicas" como la EPOC, el asma, las enfermedades intersticiales, la apnea del sueño, la ELA o las terapias respiratorias domiciliarias.

En este contexto, la enfermería respiratoria desempeña un "papel clave" en la educación terapéutica, ayudando a garantizar la correcta administración de los tratamientos inhalados, mejorar la adherencia y detectar de forma precoz posibles complicaciones o empeoramientos clínicos.

La enfermera y coordinadora del Área de Enfermería de SEPAR, Ana María Ramírez, ha explicado que la enfermería respiratoria está presente en "todas las dimensiones del cuidado": prevención, educación terapéutica en salud respiratoria, seguimiento clínico, investigación, innovación y gestión.

"Nuestro trabajo permite acompañar al paciente de forma continuada y actuar precozmente ante cualquier deterioro, algo especialmente importante en enfermedades respiratorias crónicas", ha continuado.

CONOCER, EVALUAR Y DETECTAR

La SEPAR, al mismo tiempo, ha subrayado la relevancia de la enfermería en la realización de procedimientos y pruebas diagnósticas respiratorias, especialmente en el ámbito de la función pulmonar. De hecho, la correcta ejecución e interpretación de estas pruebas permite conocer el estado clínico del paciente, evaluar su evolución y detectar alteraciones antes de que se produzcan agudizaciones graves.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, asimismo, ha recordado que la enfermería es una disciplina científica basada en la evidencia, con una "creciente implicación en investigación, innovación y liderazgo sanitario".

En este sentido, los expertos han destacado la necesidad de seguir impulsando la formación especializada, la actualización continua de competencias y el reconocimiento del "papel estratégico" de las enfermeras dentro de los equipos multidisciplinares.

En el Día Internacional de la Enfermería, la sociedad científica ha puesto en valor una "profesión esencial" para la sostenibilidad del sistema sanitario y para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades respiratorias, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento, la cronicidad y el aumento de la complejidad asistencial.