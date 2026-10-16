Enfermería y pacientes piden una atención más coordinada para quienes padecen dolor crónico

Jesús Canora, director médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Mar Rocha, directora adjunta a la Presidencia del CODEM; Ana Panadero, miembro de la Junta Directiva de AFIBROM, y Elena Fernández Cano, gerente de Cuidados del Sermas - CODEM

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los enfermeros y afectados que han participado en el IV Congreso Nacional de Pacientes con Dolor, organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y FIBROMA (asociación que apoya a pacientes con fibroblasto, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple en la Comunidad), han reclamado una atención más coordinada para quienes padecen dolor crónico.

El congreso, celebrado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón bajo el lema 'Profesionales de la enfermería y pacientes: cuidados, escucha y vida con dolor crónico', ha reunido a profesionales de Enfermería, pacientes, familiares y expertos sanitarios para compartir experiencias y analizar los retos para su atención.

En un comunicado, el CODEM ha recordado que en España hay más de nueve millones de personas que viven con dolor crónico, una situación que afecta al 25,9% de la población adulta y que, en muchos casos, limita su autonomía y condiciona su vida familiar, laboral y social.

La inauguración ha contado con la participación de Mar Rocha, directora adjunta a la Presidencia del CODEM; Ana Panadero, miembro de la Junta Directiva de FIBROMA; Jesús Canora, director médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y Elena Fernández Cano, gerente de Cuidados del Termas.

"El dolor que una persona expresa merece ser escuchado, valorado y atendido", ha subrayado Rocha en su intervención, quien ha recordado que cuando se atiende a una persona con dolor las enfermeras tienen "una responsabilidad fundamental" y aportan "valoración clínica, educación para la salud y continuidad asistencial".

Así, ha puesto en valor la importancia de trabajar con las asociaciones de pacientes para que les aporten "conocimiento, apoyo y una perspectiva imprescindible para mejorar" la atención que prestan.

Por su parte, Ana Panadero ha remarcado que, aunque "el dolor crónico es invisible", el cuidado "no puede serlo". "Necesitamos más enfermeras y enfermeros formados en dolor, más tiempo para escuchar, más coordinación entre niveles asistenciales y un reconocimiento real del papel de la enfermería en el abordaje del dolor crónico", ha incidido.

Uno de los ejes del congreso se ha centrado en la experiencia de las personas que conviven con dolor crónico y las consecuencias que esta condición tiene sobre su vida cotidiana. Según los datos recogidos por FIBROMA, alrededor del 65% de las personas afectadas presenta dolor crónico discapacitado, con importantes repercusiones sobre su autonomía y calidad de vida.

En este sentido, en la jornada se remarcado que la atención a las personas con dolor crónico requiere un seguimiento continuado que permita identificar necesidades, prevenir complicaciones y facilitar herramientas para afrontar las limitaciones que esta condición puede ocasionar.

En este contexto, las enfermeras desempeñan un papel "esencial" en "la valoración del dolor, la educación para la salud, el seguimiento de los pacientes, el apoyo al auto cuidado y la detección de necesidades físicas, emocionales y sociales".

Estas cuestiones han centrado la mesa 'La continuidad del cuidado profesional en el dolor crónico', moderada por Manuela Montón, ESAPD. CS Legaliza.

DECÁLOGO FRENTE AL DOLOR CRÓNICO

Asimismo, durante la jornada se ha presentado el 'Decálogo frente al dolor crónico' una conversación entre Pedro Soriano, director del Área de Relaciones Públicas y Portavocía del CODEM, y con Carmen Ferrer, enfermera Gestora.

La clausura del congreso ha estado a cargo de Alicia Cabo, responsable de Comunicación de FIBROMA, y de Pedro Soriano. "Este congreso nació para dar voz a quienes conviven con el dolor, y cada año comprobamos que esa voz llega más lejos. Cuando pacientes y profesionales de enfermería se sientan a hablar de igual a igual, el dolor deja de ser invisible y empieza a ser escuchado", ha apuntado Cabo.

"El dolor crónico no se ve. Y se nota en el trabajo, en la familia, en tu círculo más íntimo. Por eso importa escuchar. Por eso organizamos el IV Congreso Nacional de Pacientes con Dolor, un espacio de encuentro entre profesionales de enfermería y pacientes y que ha reunido a casi 800 personas entre asistentes presenciales y participantes bolinee", ha concluido, por su parte, Soriano.