Enfermeras pueden prestar con seguridad muchos servicios que tradicionalmente realizan médicos, según nueva evidencia

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de Irlanda, Reino Unido y Australia ha evaluado la sustitución de médicos y enfermeras en unidades de hospitalización y clínicas ambulatorias, para concluir en una nueva revisión Cochrane, que las enfermeras pueden prestar con seguridad muchos servicios que tradicionalmente realizaban los médicos, con poca o ninguna diferencia en cuanto a muertes, incidentes de seguridad o la percepción de los pacientes sobre su salud. En algunos casos, la atención dirigida por enfermeras incluso superó a la dirigida por médicos.

Los servicios de salud se enfrentan a una gran presión debido al envejecimiento de la población, las complejas necesidades sanitarias, las largas listas de espera y la escasez de médicos. Recibir atención de enfermeras, en lugar de médicos, se ha propuesto como una forma de mejorar el acceso a los servicios hospitalarios para los pacientes que, de otro modo, podrían enfrentarse a largas esperas.

Para este trabajo, se analizaron 82 estudios aleatorizados con más de 28.000 pacientes en 20 países. Los estudios incluyeron enfermeras practicantes avanzadas, enfermeras clínicas especialistas y enfermeras tituladas que sustituyeron a médicos jóvenes o experimentados en especialidades como cardiología, diabetes, oncología, obstetricia/ginecología y reumatología.

La atención hospitalaria dirigida por enfermeras es igual a la atención dirigida por médicos en términos de seguridad y eficacia.

La revisión encontró poca o ninguna diferencia entre la atención dirigida por enfermeras y la dirigida por médicos en resultados críticos, como mortalidad, calidad de vida, autoeficacia y eventos de seguridad del paciente. Si bien la mayoría de los resultados clínicos no mostraron diferencias entre los grupos, las enfermeras podrían lograr mejores resultados en algunas áreas, como el control de la diabetes, el seguimiento del cáncer y la dermatología. La atención dirigida por médicos tuvo un rendimiento ligeramente mejor en un pequeño número de servicios de seguimiento de salud sexual y abortos con medicamentos.

"Nuestros hallazgos demuestran que los servicios dirigidos por enfermeras brindan una atención tan segura y eficaz como la de los servicios dirigidos por médicos para muchos pacientes. En algunas zonas, los pacientes incluso experimentaron mejores resultados cuando fueron dirigidos por enfermeras", apunta la autora principal, la profesora Michelle Butler, de la Universidad de la Ciudad de Dublín (Irlanda).

Los modelos de sustitución variaron considerablemente, con diferentes niveles de enfermeras que operaban de forma autónoma, bajo supervisión o siguiendo protocolos especializados. También se observaron diferencias en la formación, el nivel de responsabilidad y el modo de sustitución, factores que pueden influir en los resultados.

"En algunos casos, los pacientes tuvieron citas con enfermeras más tempranas, más frecuentes o a pedido, o tuvieron un componente educativo adicional en su atención, lo que puede haber ayudado a mejorar sus resultados", agrega Butler.

La evidencia sobre los costes directos fue limitada y varió entre los estudios, en parte debido a las diferencias en los métodos de reporte, las monedas y los períodos de tiempo. Diecisiete estudios reportaron costes reducidos para la atención dirigida por enfermeras, mientras que nueve sugirieron costes más altos debido a consultas más largas, derivaciones o diferencias en las prescripciones.

Sin embargo, la sustitución de enfermeras por médicos no es un enfoque universal. Los autores advierten que estas intervenciones siempre deben interpretarse en contexto. "La sustitución de enfermeras no es simplemente un reemplazo individual", matiza Timothy Schultz, autor principal e investigador del Instituto de Investigación Médica y de Salud Flinders (Australia). "Para funcionar bien, estos servicios necesitan la capacitación, el apoyo y los modelos de atención adecuados, pero la evidencia demuestra que los pacientes no se ven perjudicados y pueden beneficiarse significativamente".

La ampliación de los servicios dirigidos por enfermeras puede ayudar a abordar la escasez de médicos, pero los autores instan a que los responsables de las políticas consideren el impacto de estas intervenciones en la fuerza laboral de enfermería, incluida la capacitación y la organización.

Si bien la base de evidencia fue sustancial, los autores señalan importantes lagunas. La mayoría de los estudios se realizaron en países de altos ingresos, y la mayoría (39%) se realizó en el Reino Unido. Los autores solicitan más estudios en todas las especialidades, roles de enfermería y tipos de pacientes aún no evaluados, así como una mayor coherencia en la medición de los resultados. También destacan la necesidad de más investigación en países de ingresos bajos y medios, donde los roles de enfermería podrían mejorar el acceso a la atención en regiones con escasez de médicos.