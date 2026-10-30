Las enfermeras podrán formarse sin coste sobre el nuevo código deontológico para afrontar los conflictos éticos

Archivo - Enfermera preparando la habitación del hospital -Endoscopio - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), pone a disposición de las enfermeras un nuevo curso gratuito de formación continuada 'on line' sobre "La deontología como requisito de excelencia profesional".

Según señalan, su objetivo es "reforzar los conocimientos éticos y deontológicos, y proporcionar las herramientas para afrontar con mayor seguridad los dilemas que surgen en el ejercicio diario de la profesión".

El curso 'on line', impartido por la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del CGE, permitirá conocer el nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española, renovado en 2026, y abordar los principales conflictos que surgen durante el ejercicio profesional. Se celebrará del 3 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá una duración de 25 horas y está dirigida a todas las enfermeras colegiadas de España.

"La deontología constituye un pilar fundamental de la práctica enfermera, ya que orienta las decisiones profesionales, protege los derechos de las personas atendidas y contribuye a garantizar unos cuidados seguros, responsables y respetuosos con la dignidad y la autonomía de las personas", recueran, y, en este contexto, la actualización del Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española en 2026 hace "especialmente relevante" conocer sus principios y aplicarlos a las situaciones que se presentan en el día a día.

"La excelencia profesional no depende únicamente de los conocimientos científicos y técnicos. También exige saber cómo actuar ante situaciones complejas, tomar decisiones responsables y poner siempre en el centro la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas. Con este curso queremos facilitar a las enfermeras herramientas prácticas para afrontar esos retos con mayor confianza y seguridad", sostiene Pilar Fernández, directora de ISFOS, quien destaca la importancia de ofrecer a las enfermeras formación que les ayude a trasladar los principios éticos a su trabajo cotidiano.

Uno de los principales objetivos del curso es ayudar a las enfermeras a tomar decisiones fundamentadas ante situaciones que pueden generar dudas éticas y deontológicas en la práctica asistencial. Entre ellas se encuentran el uso de las sujeciones físicas, el acceso a la historia clínica y las medidas para garantizar la confidencialidad, el proceso de consentimiento informado y su aplicación en menores, el uso de las competencias digitales incluyendo las redes sociales en el ámbito profesional, la atención al inicio y al final de la vida o el ejercicio de la objeción de conciencia.