Enfermeras advierten de que algunas CCAA perderán fondos por no apostar por la especialidad de Enfermería Familiar

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) han advertido este martes de que algunas comunidades autónomas podrían perder fondos finalistas destinados a Atención Primaria, en caso de no implementar la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC).

La presidenta de FAECAP, Esther Nieto, ha recordado que esta medida forma parte del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, que establece que todas las autonomías deben actualizar antes de acabar 2025 su normativa para garantizar que los nombramientos de enfermeras en Atención Primaria se cubran "de forma preferente por especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria".

"Parte del presupuesto de Atención Primaria está ligado al cumplimiento de objetivos, y uno de ellos es implantar la Enfermería Familiar y Comunitaria. Habrá comunidades autónomas que no recibirán estos fondos porque no han apostado por la especialidad. Esto no es una opinión: está recogido en los criterios del plan", ha expresado Nieto.

Además, ha expresado que esta normativa obliga a crear y dotar al sistema de plazas específicas de esta especialidad, y a incrementar su número "al menos en un 20 por ciento anual" hasta diciembre de 2027.

"Tenemos comunidades que sí han implementado la especialidad, como Galicia o Aragón, donde la apuesta es real y los especialistas están ocupando el 100 por ciento de las plazas. Pero otras, como Canarias, ni siquiera cuentan con puestos específicos, pese a que la categoría profesional está creada", ha señalado la presidenta de FAECAP, Esther Nieto.

Aunque España cuenta con casi 19.000 enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria, aún no se sabe cuántas están "realmente trabajando" en Atención Primaria, pues muchas ocupan contratos de enfermera generalista, lo que supone "una pérdida enorme de talento y una oportunidad desaprovechada" por parte del sistema.

CONTAR CON ENFERMERAS ESPECIALISTAS ES "IMPRESCINDIBLE"

"No puede haber una Atención Primaria de calidad sin enfermeras especialistas en los equipos. No es opcional: es imprescindible", ha agregado Nieto.

De forma parecida se ha pronunciado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, quien ha manifestado que la falta de enfermeras especialistas en los centros de salud hará que la Atención Primaria siga "atrapada en un modelo antiguo, saturado y centrado únicamente en lo asistencial", cuando en realidad se requiere de prevención, promoción y comunicad.

"Allí donde la especialidad está implantada, mejora la calidad, se reduce la sobrecarga asistencial y aumenta la seguridad del paciente. No es un lujo: es una necesidad", ha incidido Pérez Raya.

En ese sentido, ha aseverado que se está agotando el tiempo para aquellas comunidades que siguen retrasando la implantación de la especialidad, y que aquellas que no actuén perderán los fondos finalistas para la Atención Primaria.

"No apostar por la Enfermería Familiar y Comunitaria tiene un coste económico real y, lo más importante, un coste en salud para la población", ha agregado, tras lo que ha insistido en que la falta de especialistas provocará que la Atención Primaria siga "en crisis", algo que el sistema sanitario "no se puede permitir".

Por su parte, la presidenta de la AEC, Maribel Mármol, ha coincidido en que la especialidad avanza de forma "muy desigual" según la comunidad autónoma, con unas que tienen plazas creadas pero sin cubrir, otras donde las jubilaciones se sustituyen por generalistas, e incluso regiones que reconvierten plazas hacia otras especialidades distintas a la comunitaria.

Tras ello, ha explicado que la falta de su desarrollo responde a múltiples barreras como que la Atención Primaria "no resulta atractiva" a los profesionales sanitarios.

"Hay una elevada presión asistencial y mucha temporalidad. Esto impide desarrollar el rol esencial de la enfermera comunitaria: salir a la comunidad, intervenir en el entorno, trabajar con grupos y familias. Muchas veces, simplemente, no pueden", ha detallado.

Por último, ha reclamado la creación y cobertura real de plazas suficientes de este tipo de enfermeras especialistas, pues se lleva "años formando" a profesionales "muy competentes", una inversión que no está siendo aprovechada y que supone una "pérdida enorme" para la población.