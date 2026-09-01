Una enfermera de salud mental pide reforzar la atención fuera de las consultas con familias y grupos

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera. - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La enfermera de la Unidad de Salud Mental del Centro de Especialidades del Ventorrillo en A Coruña, Belén Rodríguez, ha señalado que uno de los principales retos de la enfermería en salud mental es reforzar el trabajo fuera de las consultas, no solo con los pacientes a nivel individual, sino también con sus familias y con grupos de la comunidad.

En el marco del Día Mundial de la Enfermería de Salud Mental, que se celebra cada 1 de septiembre, Rodríguez ha indicado que las claves dentro de la práctica asistencial que llevan a cabo estas profesionales se centran en "la presencia, el fomento de la implicación familiar, la enseñanza, la gestión de emociones, el acompañamiento, las habilidades en técnicas de comunicación asertiva, la empatía".

Asimismo, ha destacado la importancia de centrar los esfuerzos en la prevención mediante una labor educativa y de protección que contribuya a mejorar la salud mental de la población, tanto infanto-juvenil como adulta.

En este contexto, la Alianza Otsuka-Lundbeck ha resaltado la enfermería como "pilar fundamental" de la atención en salud mental y ha puesto en valor la labor de las enfermeras especialistas en este ámbito, que desempeñan un papel destacado en el cuidado, el seguimiento clínico y el acompañamiento de las personas con trastornos mentales graves

Según la alianza, su cercanía y capacidad para acompañar al paciente a lo largo de todo el recorrido asistencial las convierten en una figura clave para ofrecer una atención integral, humanizada y centrada en la persona, especialmente en el abordaje de trastornos mentales graves como la esquizofrenia.

"Desde la Alianza Otsuka-Lundbeck queremos reconocer su compromiso diario y poner en valor una labor que resulta clave para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave y sus familias. Su cercanía, capacidad de escucha y seguimiento continuado no solo favorecen la continuidad de los planes de cuidado, sino que también contribuyen a generar confianza y a ofrecer una atención verdaderamente centrada en la persona", ha asegurado la directora del departamento médico de Otsuka Pharmaceutical España, Lluïsa Arbat.

En ello ha incidido también el director Médico, Regulatorio y de Calidad para H. Lundbeck A/S, Lluís Pujadas, quien ha afirmado que "el abordaje de la salud mental requiere una atención integral y continuada, en la que la enfermería constituye un pilar fundamental. Las enfermeras de salud mental son un referente para los pacientes a lo largo de todo su proceso asistencial, promoviendo el autocuidado, la recuperación y la autonomía".

Así, dentro de este compromiso, la Alianza Otsuka-Lundbeck destaca su colaboración en la organización de una mesa coloquio sobre el papel de la enfermera en el recorrido asistencial de las personas diagnosticadas de esquizofrenia, en el marco del Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental (AEESME) 2026, entre otras acciones.