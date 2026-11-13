Archivo - La endoscopia digestiva, fundamental en el diagnóstico y también en el tratamiento de numerosas patologías, según SEED - YAKOBCHUKOLENA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) y presidente de su 48º Congreso Nacional, el doctor Vicente Pons, ha señalado que la herramienta "ha evolucionado de forma extraordinaria y hoy ocupa un papel fundamental no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de numerosas enfermedades digestivas".

"Estamos asistiendo a avances que permiten ofrecer alternativas a determinados procedimientos quirúrgicos más invasivos y ampliar las posibilidades terapéuticas de muchos pacientes", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que la cita que se celebra estos días en Oviedo (Asturias), y que va a contar con más de 740 comunicaciones científicas, "es una oportunidad para compartir estos avances, debatir sobre sus aplicaciones y seguir impulsando el desarrollo" de la especialidad.

En este contexto, el evento ha servido para subrayar que la endoscopia digestiva permite abordar determinadas lesiones tumorales y complicaciones digestivas sin necesidad de recurrir a la cirugía convencional. De hecho, la inteligencia artificial (IA) abre nuevas vías para mejorar la detección y caracterización de lesiones, así como para aumentar la precisión de las exploraciones y apoyar las decisiones clínicas.

Al respecto, el ingeniero especializado en IA, Iván Monells, va a impartir la conferencia 'Más allá del chat: en qué punto está la IA (y hacia dónde va)', en la que va a evaluar las capacidades y limitaciones de los nuevos sistemas, los riesgos de su uso sin supervisión y sus posibilidades en ámbitos como la Medicina, la farmacia y la investigación.

COLABORACIÓN ENTRE GASTROENTERÓLOGOS Y CIRUJANOS

Así, se va a analizar la evolución de la endoscopia diagnóstica hacia procedimientos terapéuticos de alta complejidad, y es que técnicas como la resección endoscópica, la disección submucosa y la miotomía endoscópica posibilitan tratar determinadas lesiones y patologías del aparato digestivo sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica convencional. Para ello, se celebrará una mesa con expertos, que ahondarán en la colaboración entre gastroenterólogos y cirujanos.

Además, el encuentro va albergar un espacio de discusión sobre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa -patologías con las que conviven alrededor de 300.000 personas en España-, así como en relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. También, se debatirá sobre los criterios para realizar colonoscopias de calidad, el papel de la cromoendoscopia y la IA en la vigilancia de la displasia en pacientes con colitis y las opciones endoscópicas para tratar las estenosis de Crohn.

Por último, el evento tiene programada una sesión conjunta con la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE, por sus siglas en inglés), que permitirá conocer algunos de los avances y recomendaciones más relevantes en el ámbito continental. Durante su celebración se abordarán las técnicas de endoscopia del tercer espacio y la miotomía endoscópica peroral, las recomendaciones europeas sobre sedación, y la prevención y el tratamiento de las complicaciones endoscópicas.