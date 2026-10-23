Endocrinos abogan por una implantación más homogénea de los hospitales de día de diabetes para una atención equitativa

Archivo - Imagen de recurso medición de glucosa en sangre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NOPPAWAN LAISUAN

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha abogado por consolidar los hospitales de día de diabetes dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y avanzar en una implantación más homogénea de estos centros, con el objetivo de garantizar la equidad de los pacientes en el acceso a una atención especializada.

Así lo han defendido los especialistas en una sesión dedicada al Hospital de Día de Diabetes, celebrada en el marco del 67º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que acoge Santiago de Compostela hasta este viernes.

En este foro, han destacado este recurso asistencial como un espacio intermedio entre la consulta habitual y el ingreso hospitalario y han puesto en valor su agilidad para atender episodios agudos que no pueden esperar a una consulta convencional, pero que tampoco requieren ingreso.

En este sentido, los hospitales de día ofrecen al paciente un seguimiento cercano y comunicación directa con servicios de Urgencias, Atención Primaria y unidades hospitalarias. Este servicio puede ayudar en el debut de una diabetes que requiere insulinización intensiva inmediata, ante descompensaciones provocadas por otras enfermedades o tratamientos, necesidades de insulinización o ajuste terapéutico de mujeres con diabetes pregestacional o gestacional, así como en el seguimiento tras el alta de pacientes tratados con insulina.

Más allá de los episodios agudos, este modelo contribuye a reforzar la educación diabetológica y el autocuidado, prevenir complicaciones y favorecer una mayor autonomía de las personas con diabetes.

En este ámbito, el presidente de la Fundación de la SEEN, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra y miembro del Área de Diabetes de la SEEN, Javier Escalada, ha puesto en valor el papel de la Enfermería Especializada en Diabetes, que facilita la "accesibilidad, educación y acompañamiento" de los pacientes en su día a día.

REDUCCIÓN DE COSTES

Asimismo, los especialistas han destacado que los hospitales de día de diabetes permiten la reducción de costes sanitarios, al evitar la progresión de descompensaciones agudas y disminuir tanto visitas a Urgencias como ingresos.

"En Andalucía, la reducción de ingresos por diabetes y cetoacidosis fue mayor que en el resto de España coincidiendo con la implantación progresiva de los Hospitales de Día de Diabetes. Asimismo, un estudio español de la Universidad de Extremadura estimó un ahorro potencial de 645,16 euros por paciente y día, fundamentalmente por los días de hospitalización evitados", ha señalado el doctor Escalada.

En este punto, el experto ha puntualizado que estos centros no buscan sustituir los recursos ya existentes, como la Atención Primaria, las consultas de Endocrinología o las Urgencias, sino conectarlos de forma más eficaz para proporcionar al paciente adecuado, en el momento adecuado, una respuesta rápida y especializada, evitando recurrir a recursos más complejos cuando no son necesarios.

Por todo ello, la SEEN ha reivindicado una implantación más estructurada de los hospitales de día de diabetes, para los que ha pedido definir su cartera de servicios, circuitos de derivación e indicadores de resultados, garantizando que haya profesionales adecuadamente formados e incorporando telemedicina y salud digital.

"Desde la apuesta de la organización sanitaria hasta la creación de redes de colaboración dentro de cada área de salud, con circuitos claramente definidos y comunicación bidireccional. A ello debe sumarse un equipo multidisciplinar con conocimiento experto, espacio y dotación, acceso a tecnología aplicada a la diabetes", ha concretado la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y miembro del Área de Diabetes de la SEEN, María Asunción Martínez Brocca.