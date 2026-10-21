Los endocrinólogos españoles reclaman desde su congreso anual financiación pública de los fármacos para la obsesidad

Rueda de prensa de presentación del 67º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en Santiago de Compostela, a 21 de octubre de 2026. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 67º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha arrancado este miércoles en Santiago de Compostela, donde reunirá a un total de 1.500 asistentes hasta el viernes. Uno de los asuntos principales a tratar entre conferencias y sesiones será la obesidad, para la que los representantes de la SEEN reclaman financiación pública de sus fármacos.

El presidente de la SEEN, Ignacio Bernabéu, ha constatado en la rueda de prensa de presentación del congreso que la inexistencia de financiación deriva en un "problema de inequidad", que se traduce en que solo puede acceder al tratamiento "el que puede pagarlo": "Si tú puedes pagar, en el peor de los casos, 510 o 530 euros mensuales, puedes acceder al fármaco. Y sino, no".

"Está demostrado que el tratamiento, aunque sea costoso, a largo plazo ahorra porque evita los costes asociados a la enfermedad y a sus complicaciones: costes de bajas laborales, de productividad o de tratamiento de la enfermedades asociadas", ha explicado Bernábeu, que confía en la mayor potencia de fármacos que se empezarán a comercializar "en breve".

En este marco, la SEEN propone que pueda existir financiación, por lo menos, "en algunos casos bien definidos". Lo ilustra con ejemplos en los que el paciente tiene que llegar a someterse a una cirugía, que, según asegura, "es muy costosa". "A lo mejor alguna de ellas se puede evitar", sugiere.

A su vez, el presidente del comité del programa, Alfonso Soto, incide en la utilización de estos fármacos como "una herramienta más" y no como un sustituto de las ya existentes. Se suman a otros instrumentos, como la dieta o el ejercicio. "Hay pacientes que tienen una gran comorbilidad por tener obesidad, que hacen su esfuerzo en dieta y en ejercicio. Ahí esos fármacos pueden ayudar", clarifica.

CINCO CONFERENCIAS Y MÁS SESIONES

La conferencia inaugural del congreso, que se desarrollará hasta el viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago, girará en torno a la actualización de la guía de la American Thyroid Association (ATA). El broche lo pondrá una ponencia sobre la sarcopenia en la diabetes, "una de las complicaciones más importantes". Además, habrá otras tres conferencias sobre las bombas de insulina, mecanismos neurohormonales en el hipogonadismo y biomarcadores en obsesidad.

Aparte de las conferencias previstas, la cita contará con sesiones temáticas, que abordarán cuestiones como el cáncer de tiroides, los trastornos de la conducta alimentaria (TCAs) y la obesidad en la agenda política, asunto sobre el el presidente de la SEEN ha puesto el foco durante la presentación ante la prensa.

SANTIAGO SE SUMA A LA ALIANZA POR LA OBESIDAD

Además, durante el transcurso del congreso, el Ayuntamiento de Santiago formalizará su adhesión a la Alianza de las Ciudades contra la Obesidad, promovida por la SEEN y en la que actualmente están integradas una veintena de municipios españoles. La compostelana será la primera ciudad gallega en formar parte de este círculo.

Esta noticia la ha adelantado el presidente del comité local, Miguel Ángel Martínez Olmos, que defiende que la reducción de la incidencia de la obesidad "requiere del compromiso de toda la sociedad y particularmente de los actores políticos". "Hace falta que los ayuntamientos colaboren, que los menús escolares sean adecuados, que los niños tengan los patios abiertos los fines de semana y que las ciudades sean caminables", completa Bernábeu.