Endocrinólogos defienden la vigilancia activa en el cáncer de tiroides de bajo riesgo para evitar cirugías

Archivo - La glándula tiroides. - MELANIE CONNOLLY - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los endocrinólogos defienden la vigilancia activa de los cánceres de tiroides de bajo riesgo para evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias, mediante controles ecográficos periódicos que permitan detectar posibles cambios y actuar si el tumor progresa.

Esta estrategia, que consiste en retrasar la cirugía en pacientes seleccionados sin comprometer la eficacia de un tratamiento posterior, se ha consolidado como una opción segura para determinados tumores pequeños, según especialistas reunidos en el 67º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que se celebra hasta este viernes en Santiago de Compostela.

El cáncer de tiroides es el tumor endocrino maligno más frecuente y causa más de 6.000 nuevos diagnósticos al año en España, tres cuartas partes de ellos en mujeres.

Aunque su incidencia ha aumentado por la mejora de las pruebas de imagen, que permiten detectar tumores asintomáticos, la mortalidad se mantiene estable. Además, alrededor de la mitad de la población presenta algún nódulo tiroideo, más del 90% de ellos benignos.

El doctor Juan Carlos Galofré, consultor del Departamento de Endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra y miembro del Área de Tiroides de la SEEN, ha explicado que la vigilancia activa se aplica en tumores de muy bajo riesgo, como determinados microcarcinomas papilares de menos de 13-15 milímetros.

En lugar de operar inmediatamente, se realizan controles ecográficos estrechos y solo se interviene si se detecta progresión. Según el especialista, muchos de estos tumores son indolentes y permanecen estables durante años, mientras que la cirugía tiroidea conlleva riesgos, como lesiones del nervio laríngeo o de las paratiroides, y puede obligar a recibir tratamiento hormonal de por vida.

El endocrinólogo ha señalado que las recomendaciones internacionales, incluidas las guías de la Asociación Americana de Tiroides actualizadas en 2025, respaldan esta estrategia en pacientes adecuadamente seleccionados.

Durante los primeros dos años, los controles ecográficos suelen programarse cada seis meses y, si el tumor permanece estable, se van espaciando.

Galofré ha destacado también el potencial de la inteligencia artificial para analizar imágenes, medir el crecimiento tumoral y detectar patrones sospechosos, aunque ha precisado que debe servir de apoyo al especialista y no sustituir la decisión médica.

Por su parte, el doctor Manuel Gargallo, endocrinólogo de la Fundación Jiménez Díaz y coordinador del Grupo de Imagen Cervical y Técnicas Mínimamente Invasivas de la SEEN, ha destacado las alternativas a la cirugía para tratar nódulos benignos de gran tamaño que provocan molestias.

Entre ellas figura la termoablación, una técnica mínimamente invasiva que destruye tejido mediante calor, se realiza de forma ambulatoria y requiere anestesia local. Sus aplicaciones se han ampliado, además de para reducir el tamaño de los nódulos, a determinados casos de hiperfunción y a tratamientos de microcarcinomas o metástasis.

Gargallo ha defendido que estas opciones se contemplen como una alternativa terapéutica más y no como un recurso excepcional. La elección depende, no obstante, de las características del nódulo y del paciente, ya que los hallazgos ecográficos pueden aconsejar vigilancia periódica, una citología o, cuando existe sospecha de malignidad, una intervención quirúrgica.

En este ámbito, la doctora Emma Anda, endocrinóloga del Hospital Universitario de Navarra, ha advertido de que las citologías tiroideas indeterminadas representan entre el 15% y el 25% de las realizadas, con un riesgo de malignidad que oscila entre el 13% y el 30%. Esta incertidumbre puede conducir a cirugías diagnósticas que finalmente no eran necesarias.

Para mejorar la evaluación antes de operar, ha subrayado la importancia de contar con ecografías cervicales de calidad, citólogos experimentados y una interpretación conjunta de los datos clínicos, analíticos y ecográficos.

LA EPIGENÉTICA Y POR QUÉ SE RECUPERA PESO TRAS ADELGAZAR

Asimismo, en el congreso, especialistas en obesidad han destacado que recuperar parte del peso perdido no depende únicamente de la conducta o de la falta de adherencia al tratamiento, sino que intervienen mecanismos biológicos, hormonales, psicológicos y ambientales.

La investigación sobre la epigenética, que estudia modificaciones capaces de regular la actividad de los genes sin alterar la secuencia del ADN, apunta a que la obesidad puede dejar una especie de memoria molecular en las células que influya en la respuesta del organismo tras adelgazar.

La doctora Ana Belén Crujeiras, investigadora y directora del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y miembro de la SEEN, ha explicado que se han identificado alteraciones epigenéticas relacionadas con la regulación del apetito, el metabolismo energético, la inflamación y la función del tejido adiposo.

Tras perder peso, el organismo experimenta adaptaciones que reducen el gasto energético y modifican las señales hormonales del hambre y la saciedad, lo que favorece la recuperación. No obstante, ha precisado que todavía no es posible determinar qué proporción de la reganancia de peso se debe específicamente a la epigenética.

La investigadora ha señalado que el objetivo es identificar biomarcadores que permitan avanzar hacia una atención de precisión, anticipar quién tiene más riesgo de recuperar peso y determinar qué intervenciones pueden funcionar mejor en cada paciente. Para ello, los estudios actuales combinan información genética y epigenética con datos clínicos, metabólicos, de composición corporal y de microbiota, aunque estas herramientas continúan en fase de investigación y no se utilizan de forma rutinaria para decidir tratamientos.

En la misma línea, la doctora Ana Ramos-Levi, especialista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro de la SEEN, ha defendido que la recuperación ponderal requiere una evaluación multidisciplinar para identificar sus causas y adaptar el tratamiento.

Entre los factores que pueden influir figuran los cambios biológicos, los hábitos alimentarios, las circunstancias psicológicas y sociales, así como la respuesta a los tratamientos previos. La especialista ha subrayado que el seguimiento a largo plazo permite reforzar la adherencia y ajustar las medidas nutricionales, conductuales y, cuando esté indicado, farmacológicas, endoscópicas o quirúrgicas.

Ramos-Levi ha destacado los avances de los últimos años en los tratamientos farmacológicos, que permiten alcanzar pérdidas de peso importantes, en algunos casos comparables a las obtenidas con cirugía bariátrica. Sin embargo, ha advertido de que las dificultades de acceso y financiación pueden limitar su disponibilidad y ha señalado que uno de los retos es mantener sus efectos a largo plazo y favorecer la continuidad de los tratamientos.

Por último, la doctora Lilliam Flores, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona y miembro de la SEEN, ha incidido en el papel de los factores psicológicos y de la alimentación emocional en la recuperación del peso. Por ello, ha recomendado contar con apoyo médico especializado, cuidar el sueño y el estrés y mantener la actividad física, además de evitar la autoculpa.

Flores ha reclamado que la obesidad se reconozca como una enfermedad crónica y no como una cuestión de voluntad o de estilo de vida, y ha defendido garantizar el acceso a tratamientos basados en la evidencia científica, integrar el apoyo psicológico en la atención y combatir el estigma asociado al peso.