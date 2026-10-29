Archivo - Una encuesta a 30 MIR revela que el 97% ha utilizado la IA para respaldar decisiones relacionadas con pacientes reales - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Somos Comunicación ha realizado una encuesta a 30 médicos internos residentes (MIR) de 14 especialidades en España, la cual ha revelado que el 97 por ciento de ellos ha utilizado la inteligencia artificial (IA) en alguna ocasión para respaldar decisiones relacionadas con pacientes reales.

Según han concluido, con base en sus resultados, los autores de la investigación 'El Residente Nativo de la IA: Cómo Utilizan la Inteligencia Artificial los Médicos más Jóvenes de España', la herramienta "se está convirtiendo en parte de la práctica clínica de los médicos más jóvenes de España", pero "es posible que la formación médica y el apoyo institucional no estén avanzando al mismo ritmo".

Para llegar a este punto, han observado que los profesionales que emplean la IA para su trabajo con los pacientes, lo hacen especialmente en diagnósticos diferenciales y consultas sobre tratamientos. Además, el 87 por ciento de los encuestados ha afirmado utilizarla al menos varias veces a la semana, el 97 por ciento también ha indicado que les hace gastar menos tiempo y el 60 por ciento estima un ahorro de al menos una hora a la semana.

Además, el estudio evidencia que el 90 por ciento ha aprendido a relacionarse con el sistema por su cuenta, mientras que solo el 7 por ciento ha recibido formación reglada. De hecho, el 93 por ciento considera que el programa MIR ofrece poca o nula preparación para utilizar la IA de forma eficaz, mientras que el 80 por ciento ha recurrido a cuentas personales gratuitas y ninguno ha tenido acceso a herramientas proporcionadas por la institución.

PREOCUPACIÓN POR LAS 'ALUCIONACIONES'

Tras mostrar, en cuanto a las limitaciones de la IA, que el 97 por ciento ha expresado su preocupación por los errores o las 'alucinaciones' generadas, aspecto ante el que el 33 por ciento verifica regularmente los resultados contrastándolos con fuentes independientes, la encuesta revela que el 83 por ciento cree que las autoridades sanitarias deberían promover y facilitar activamente la adopción de la IA, y que el 63 por ciento teme que una regulación excesiva pueda convertirse en una barrera para acceder a tecnologías valiosas.

"Para Somos Innovación, estos resultados ponen de relieve la importancia de unas políticas que permitan a los profesionales sanitarios beneficiarse del progreso tecnológico, al tiempo que se mantiene la seguridad de los pacientes y la responsabilidad clínica", ha explicado, para agregar que es necesario "integrar la formación en IA en la educación médica, mejorar el acceso institucional a herramientas fiables y adoptar enfoques normativos proporcionados y basados en la evidencia, en lugar de restricciones innecesarias".

Al respecto, el Health Futures Fellow de la entidad, Bernardino Azarías, ha resumido que "el uso de IA se extiende entre médicos pese a la falta de formación específica y la demanda por esta", mientras que su CEO, Federico N. Fernández, ha declarado que "bloquear la experimentación no está exento de riesgos". "Su coste son los mejores diagnósticos y la atención sanitaria mejorada que nunca llegarán", ha aseverado.