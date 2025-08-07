Encefalopatía necrosante aguda asociada a la gripe: una complicación grave en niños

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La encefalopatía necrosante aguda asociada a la gripe es una complicación poco común pero extremadamente grave que puede afectar a niños durante temporadas de gripe severas. Esta afección provoca una inflamación cerebral intensa y una respuesta inmunitaria descontrolada que puede poner en riesgo la vida de los pequeños afectados.

Un reciente informe liderado por investigadores de Stanford Medicine destaca la importancia de un diagnóstico rápido y un tratamiento especializado para mejorar las probabilidades de supervivencia y recuperación. Además, el estudio subraya el papel crucial de la vacunación anual contra la gripe como medida preventiva fundamental para evitar esta y otras complicaciones graves asociadas a la infección gripal en la infancia.

LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

Los niños podrían tener más probabilidades de sobrevivir a una complicación rara y potencialmente fatal de la gripe si reciben un tratamiento rápido para la inflamación cerebral y las respuestas inmunes extremas, según un informe dirigido por Stanford Medicine (Estados Unidos) y publicado en 'JAMA'.

Los investigadores esperan crear conciencia sobre esta afección, llamada encefalopatía necrosante aguda asociada a la gripe, para informar a padres y médicos sobre su prevención y tratamiento.

Las vacunas antigripales son una estrategia de protección clave contra la encefalopatía necrosante aguda asociada a la influenza y otras complicaciones graves de la gripe en niños, según el este nuevo informe. "La encefalopatía necrosante aguda es la complicación más grave de la gripe, pero es solo la punta del iceberg de lo que puede causar", subraya el doctor Keith Van Haren, coautor principal y profesor asociado de neurología y ciencias neurológicas, así como de pediatría.

Van Haren, que también es neurólogo pediátrico en el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford, recuerda que "la gripe causa todo tipo de complicaciones, incluyendo otras formas de inflamación cerebral, así como neumonía e insuficiencia respiratoria. Las vacunas realmente ayudan a protegerse de forma excepcional contra todas esas complicaciones".

ATENCIÓN INTENSIVA Y EXPERTOS EN CUIDADOS NEUROCRÍTICOS PEDIÁTRICOS

La encefalopatía necrosante aguda asociada a la gripe causa inflamación cerebral y una respuesta inmunitaria descontrolada, una combinación que puede ser mortal. Como se describe en el informe, los investigadores analizaron 41 casos de ocurridos en todo el país entre 2023 y 2025, una cifra inusualmente alta relacionada con temporadas de gripe severas.

Entre los casos del informe, el 27% de los niños afectados falleció. De los sobrevivientes, el 63% aún presentaba discapacidad de moderada a grave tres meses después de enfermarse. Recibir atención rápida y específica en una unidad de cuidados intensivos pediátricos se asoció con una mayor probabilidad de recuperación. "Es fundamental que los médicos identifiquen con prontitud a los pacientes con encefalopatía necrosante aguda para garantizar que estos niños puedan recibir atención rápida e intensiva en hospitales que ofrecen atención neurocrítica avanzada y cuentan con expertos familiarizados con medicamentos inmunomoduladores", advierte el coautor principal, el doctor Thomas LaRocca, profesor clínico adjunto y especialista en medicina de cuidados intensivos pediátricos del Packard Children's.

"Lo más importante que pueden hacer los padres es asegurarse de que sus hijos reciban sus vacunas anuales contra la gripe", especifican los autores, señalando que las vacunas reducen en gran medida las probabilidades de que un niño enferme gravemente de gripe.