Empresas.- Ya está disponible en España tezepelumab para la rinosinusitis crónica con poliposis nasal grave

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anunciado la disponibilidad en España de 'Tezspire' (tezepelumab) como tratamiento complementario a los corticosteroides intranasales para pacientes adultos con rinosinusitis crónica grave con poliposis nasal (RSCcPN) grave que no han respondido de manera adecuada a la terapia estándar con corticoides sistémicos y/o cirugía.

La aprobación de la nueva indicación del medicamento para RSCcPN grave se basa en los resultados del ensayo clínico de fase III WAYPOINT, en el que el fármaco demostró una reducción del tamaño de los pólipos estadísticamente significativa y clínicamente relevante, además de eliminar prácticamente la necesidad de cirugía tras el tratamiento y una reducción significativa del uso de corticosteroides sistémicos en comparación con el placebo.

Este biológico desarrollado por AstraZeneca en colaboración con Amgen, está aprobado para el tratamiento del asma grave en más de 60 países y continúa en desarrollo para otras posibles indicaciones.

"La disponibilidad en España de este medicamento para los pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal grave marca un hito en el abordaje de esta patología compleja, recurrente y con un impacto significativo en la calidad de vida, y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de terapias innovadoras que actúan sobre el origen de la inflamación para abordar necesidades médicas no cubiertas y mejorar la vida de los pacientes", señala Marta Moreno, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.

La RSCcPN es un trastorno inflamatorio crónico complejo que se caracteriza por la inflamación persistente de la mucosa nasal acompañada de crecimientos benignos, denominados pólipos nasales, que pueden obstruir los conductos nasales y provocar síntomas como congestión nasal, pérdida de olfato, secreción nasal, dolor facial o trastornos del sueño.

Se estima que afecta a 320 millones de personas en todo el mundo y que cerca de la mitad de los pacientes en Europa no logra un control adecuado de la enfermedad con los tratamientos convencionales, lo que con frecuencia implica cirugías repetidas y uso continuado de corticosteroides sistémicos.