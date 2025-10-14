Vithas retoma su programa educativo para formar a niños y adolescentes en autocuidado y prevención

Uno de los talleres impartidos en el marco del programa Vithas Aula Salud Colegios. - VITHAS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha señalado que retoma su programa educativo Vithas Aula Salud Colegios, dirigido a formar a niños y adolescentes en autocuidado en salud, hábitos de vida saludables y primeros auxilios a través de charlas y talleres en los centros escolares.

Una vez iniciado el curso escolar, el grupo ha informado de que los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que lo deseen ya pueden solicitar la organización de un taller en su colegio o instituto.

Desde que se puso en marcha el programa, el pasado mes de enero, y hasta septiembre, 101 médicos, personal de enfermería y otros profesionales de Vithas han impartido 87 charlas en 71 centros, a los que han asistido 6.447 alumnos.

En los talleres impartidos, los temas más habituales han sido técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), desarrollo corporal y sexual, salud mental y emocional y alimentación saludable y obesidad. En este punto, Vithas ha precisado que el programa es flexible y los centros educativos pueden plantear la temática a abordar.

El denominador común es que los profesionales de Vithas diseñan talleres interactivos, amenos y adaptados a las diferentes edades y necesidades de los estudiantes de diferentes grados formativos. Vithas Aula Salud Colegios está dirigido a alumnos desde educación infantil hasta bachillerato y formación profesional.

El proyecto Vithas Aula Salud Colegios parte de Vithas Aula Salud, una iniciativa dirigida a la población adulta que, en los primeros nueves meses del año ha impartido 166 charlas y talleres, tanto de manera individual como en colaboración con asociaciones de pacientes y representantes del tercer sector del ámbito sociosanitario, a las que han asistido más de 3.700 personas y han participado más de 100 profesionales del grupo.