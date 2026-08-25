Empresas.- Vithas pone en marcha 'Vithas Data Space', su espacio de datos digitales interoperables

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MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vithas y Fundación Vithas han anunciado la puesta en marcha de 'Vithas Data Space', un espacio de datos digitales sanitarios interoperable que busca estructurar un entorno seguro para compartir datos clínicos anonimizados.

El desarrollo de este ecosistema tecnológico cuenta con la financiación del Ministerio para la Transformación Digital y la Unión Europea-Next Generation EU / PRTR.

Según informan, 'Vithas Data Space' es una infraestructura tecnológica y organizativa diseñada para facilitar el intercambio seguro y ético de datos sanitarios, impulsando la investigación médica de excelencia y la mejora de resultados clínicos. La gestión del proyecto se coordina de manera conjunta entre Fundación Vithas y las direcciones corporativas Asistencial y de Transformación Digital de Vithas.

Entre los servicios ofrecidos por 'Vithas Data Space', destaca el catálogo de 'datasets' que integra metadatos y datos asistenciales anonimizados, incluyendo información relacionada con episodios clínicos, resultados de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y atenciones en urgencias. Este servicio busca facilitar la exploración y gestión de los diferentes conjuntos de datos disponibles y permitir la aplicación práctica de los datos en escenarios clínicos de alto impacto.

Un segundo servicio son los casos de uso, en los que se exploran tres escenarios que reflejan el potencial de los datos para optimizar la práctica clínica y facilitar la toma de decisiones. Estos casos son el seguimiento del mapa de resistencias y herramientas para el uso de antibióticos, la identificación de pacientes para inclusión de los ensayos clínicos y la evaluación de la eficacia de tratamientos farmacológicos de alto impacto.

UN ESPACIO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN

La Fundación Vithas ha indicado que el espacio de datos está abierto a la participación de distintos actores del ecosistema sanitario y de investigación, como organizaciones asistenciales, centros de investigación, universidades y otros colaboradores, como empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

De este modo, la fundación afirma que se fomenta un modelo colaborativo en el que cada participante puede aportar y consumir datos bajo un marco de gobierno común, seguro y alineado con la normativa vigente.

Así, está especialmente dirigido al sector público y organismos sanitarios; centros de investigación y universidades; aseguradoras, mutuas y pagadores; empresas 'HealthTech', e Industria farmacéutica y biotecnológica.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD PARA LA COMPARTICIÓN DE DATOS SANITARIOS

'Vithas Data Space' se apoya en una plataforma tecnológica desplegada en la nube que está diseñada para garantizar escalabilidad, seguridad y flexibilidad y que recurre a herramientas tecnológicas de última generación, como la inteligencia artificial, el 'big data' y los modelos analíticos predictivos.

Asimismo, el espacio de datos de Fundación Vithas cumple con las directrices de la Estrategia Europea de Datos y sigue una estructura modelo 'hub and spoke', donde un entorno centralizado (hub) gestiona los servicios comunes y la conectividad, mientras que los distintos entornos o dominios (spokes) permiten el desarrollo y explotación de casos de uso de forma aislada y controlada.

Además, la arquitectura del sistema adopta el estándar global 'OMOP'(Observational Medical Outcomes Partnership), lo cual asegura un lenguaje de datos unificado y vocabularios estandarizados que simplifican el análisis e intercambio de los registros electrónicos de salud.

Por último, 'Vithas Data Space' permite la integración con sistemas externos, incluyendo entornos 'on-premise', facilitando un ecosistema híbrido. La gestión del dato se basa en una arquitectura 'medallion' (bronze, silver y gold).