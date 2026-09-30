Empresas.- Vithas aborda el uso de la tecnología Myostrain en en la patología cardiovascular en paciente oncológico

Jornada multidisciplinar MyoStrain: adopción y desarrollo de programas clínicos de innovación con resonancia cardiaca organizada por Vithas - VITHAS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha reunido en su primera jornada multidisciplinar sobre cardiooncología a profesionales de la cardiología, la oncología y la radiología para analizar el uso clínico de la resonancia cardiaca y la tecnología Myostrain como herramienta de innovación diagnóstica y preventiva.

En concreto, esta tecnología permite detectar disfunciones miocárdicas invisibles a través de pruebas convencionales, incluso antes de que el paciente presente síntomas o daños irreversibles.

Para ello, emplea resonancia magnética ultrarrápida para analizar 48 segmentos ventriculares, sin necesidad de contraste ni de que el paciente contenga la respiración. La prueba, que apenas dura 10 minutos, es sencilla, indolora y no invasiva, ha indicado Vithas en un comunicado.

Disponible en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, es empleada por su equipo de Cardiología para valorar la tensión intramiocárdica de los distintos segmentos del corazón, permitiendo detectar precozmente alteraciones en su funcionamiento antes de que dé síntomas.

MODELO DE TRABAJO TRANSVERSAL

Bajo el título 'Jornada multidisciplinar MyoStrain: adopción y desarrollo de programas clínicos de innovación con resonancia cardiaca', el encuentro también ha servicio para destacar la necesidad de un modelo de trabajo transversal que implique a profesionales de diferentes especialidades.

En 2026 se prevé que el número de cánceres diagnosticados en España supere los 300.000 casos, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2025, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica y las estimaciones realizadas por la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).

"Hace veinte años, nuestro reto era que los pacientes sobrevivieran al cáncer. Hoy nuestro reto es acompañarlos y cuidarlos durante toda la vida que hemos conseguido que ganen", ha explicado en la inauguración de la jornada el director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia de Vithas, David Baulenas.

Los pacientes que han sobrevivido a un cáncer, y que van a vivir muchos años, arrastran comorbilidades, factores de riesgo cardiovascular y secuelas que se podrían derivar de la toxicidad de los tratamientos.

"Entendemos que el corazón y el cáncer ya no pueden abordarse por separado. Sabemos que proteger la salud cardiovascular de estos pacientes es tan importante como tratar correctamente su enfermedad oncológica. Por eso, esta jornada también refleja algo que para nosotros es estratégico: la importancia de trabajar de forma transversal", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que los Institutos Vithas son "una manera de conectar profesionales, hospitales, conocimiento y experiencia alrededor de las necesidades reales de los pacientes".

Este modelo asistencial ha sido resumido durante la jornada en las tres mesas y cuatro módulos donde profesionales del Instituto Cardiovascular Vithas (ICV) y del Instituto Oncológico Vithas (IOV) han expuesto casos clínicos reales.

Así, Andrés Íñiguez, director del ICV en Vigo, ha debatido en la mesa inaugural con Teresa López, presidenta del Consejo de Cardiooncología de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y copresidenta de las Cardio Oncology Guidelines de la SEC, sobre la actualización e integración de MyoStrain para la detección y prevención de riesgo cardiovascular en las guías de la SEC.

La doctora Antonia Arjonilla, jefa del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, ha abordado la 'Integración de la imagen cardiaca en radiología'; y el doctor Eliseo Vañó, director del European MyoStrain Cardiac Prevention Center del Hospital Nuestra Señora del Rosario, ha analizado el 'Futuro de la imagen cardiaca en radiología'.

Los cuatro módulos clínicos basados en casos reales se han centrado en la 'Detección precoz de la insuficiencia cardiaca con FEVI preservada', expuesto por la cardióloga Beatriz López Melgar, y en la 'Imagen cardiaca: casos y uso de MyoStrain', impartido por los doctores Manuel Barreiro, del Hospital Vithas Vigo, y María José Calero, del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca.

Además, Jesús Rodríguez Pascual y David Vivas han expuesto el modelo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa al analizar los 'Casos y valor de MyoStrain en paciente oncológico' y 'Casos e integración en circuito clínico de cardiooncología', mientras que Manuel Valdez, del Hospital Vithas Vigo, y Andrés Iñiguez, director del ICV en Vigo, han abordado el 'Futuro de la cardiología y el valor de la detección precoz con MyoStrain y RM'.