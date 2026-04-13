Empresas.- Viamed Salud consigue la certificación ENS, clave en la protección de datos y la ciberseguridad

Viamed Salud consigue la certificación ENS, clave en la protección de datos y la ciberseguridad - VIAMED SALUD

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo hospitalario Viamed Salud ha obtenido la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), una acreditación oficial en España que garantiza que la organización cumple con las más altas medidas de seguridad para proteger los datos y servicios electrónicos gestionados.

Este logro, afirman, "refuerza el compromiso de Viamed Salud con la protección de la información y la ciberseguridad", asegurando que los sistemas de información empleados por sus hospitales cumplen con los principios fundamentales de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad.

"Conseguir esta certificación representa un avance significativo en nuestra estrategia de transformación digital segura y en nuestro compromiso con la protección de la información de nuestros pacientes. Esta acreditación ratifica nuestro esfuerzo constante por garantizar los más altos estándares de seguridad en todos nuestros procesos", señala Juan Carlos Álava, director de Sistemas de Viamed Salud.

La certificación ha sido otorgada por ADOK Certificación, entidad encargada de auditar y certificar que los sistemas de información de Viamed Salud cumplen con los requisitos establecidos en el ENS.

Al respecto, el Socio Director de ADOK Certificación, Pedro Escudero García de Leániz, afirma que para ADOK ha sido un privilegio certificar a Viamed Salud en el ENS. "Su enfoque estratégico y riguroso en la gestión de riesgos digitales refleja un nivel de madurez en ciberseguridad que cumple con los más altos estándares exigidos en el ámbito sanitario", añade.

Por último, el director técnico de Legitec y responsable del equipo de consultoría en el proyecto, Alejandro Cano, recuerda que "Viamed asumió el reto con una implicación total de sus equipos, logrando desplegar medidas de ciberseguridad en toda su red de centros en tiempo récord y sin impacto en la continuidad asistencial".

"La planificación y la coordinación en la implementación han sido clave para el éxito del proyecto. Este compromiso ha permitido transformar un desafío de alta exigencia en un caso de éxito, no solo por la obtención de la certificación, sino por la evolución real y sostenible de su postura en ciberseguridad", concluye.