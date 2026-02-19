La URJC, la Sociedad Española de Reumatología, GSK y Novartis impulsan el Título en Enfermería Reumatológica

Firma del convenio de colaboración. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la Sociedad Española de Reumatología (SER), GSK y Novartis han anunciado la creación del primer Título de Experto Universitario en Enfermería Reumatológica, que permitirá ofrecer una especialización formativa a las profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de las enfermedades reumáticas.

Las enfermedades reumáticas son uno de los principales problemas de salud pública en España por su alta prevalencia, su carácter crónico y el importante impacto funcional, social y económico que generan. Se estima que su incidencia aumentará de forma significativa en los próximos años debido al envejecimiento de la población.

En este contexto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC, Carlos Goicoechea, ha destacado la "oportunidad estratégica" que supone este nuevo título para fortalecer la colaboración entre las entidades implicadas y favorecer un modelo formativo alineado con las necesidades reales del sistema sanitario.

"A pesar de la ausencia de un marco normativo estatal que regule esta figura, resulta imprescindible seguir promoviendo iniciativas académicas innovadoras que consoliden este modelo y respondan a la creciente complejidad asistencial apoyándose en la capacidad de Enfermería para hacerle frente", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE ENFERMERÍA

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, Marcos Paulino, ha puesto en valor que este programa formativo reconozca el "papel fundamental" de las enfermeras en el abordaje integral de las enfermedades reumáticas y responda a una "demanda histórica" de formación especializada.

"Esta iniciativa está alineada con nuestra misión como compañía: unir ciencia, talento y tecnología para adelantarnos a la enfermedad", ha resaltado el vicepresidente de Comunicación y Relaciones Corporativas de GSK Europa, Guillermo de Juan.

Asimismo, la responsable del Área Terapéutica de Inmunología en Novartis, Irene León, ha apuntado que varios estudios han demostrado que las consultas específicas de enfermería aportan un valor añadido a la evolución favorable de los pacientes.

Desde la URJC, la SER, GSK y Novartis, han afirmado que este Título de Experto Universitario ha sido recibido con especial satisfacción por parte del colectivo de Enfermería, que ve que esta iniciativa permite avanzar hacia el acceso a formación especializada reconocida desde el ámbito universitario, una de sus reivindicaciones históricas.