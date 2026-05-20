Empresas.- El H. Universitario Quirónsalud Madrid participó en casi 300 ensayos clínicos el año pasado

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid participó el año pasado en casi 300 ensayos clínicos, de los que 79 fueron estudios nuevos, de forma que contribuyó a que "cientos de pacientes" mejorasen "el pronóstico de su enfermedad y su calidad de vida".

"La mejor evidencia científica es fruto de los resultados que se obtienen en los ensayos clínicos", ha afirmado la coordinadora de investigación del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Carolina Gutiérrez, en el Día Mundial de los Ensayos Clínicos.

Desde el centro, han subrayado que esta herramienta es la "más potente" para determinar la eficacia y la seguridad de las nuevas terapias frente a las ya existentes, buscando que contribuyan a la curación de enfermedades, así como para incrementar la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, Carolina Gutiérrez ha reconocido el papel de los profesionales que participan en la puesta en marcha y desarrollo de los ensayos clínicos. "Cada día, con su trabajo y dedicación contribuyen al alivio, curación y acompañamiento de nuestro principal valor: los pacientes", ha resaltado.

El Grupo Quirónsalud y sus hospitales, con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en el último año, la mitad de ellos en fases tempranas, han reafirmado su apuesta y compromiso con la investigación, que consideran "uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud".