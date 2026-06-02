Empresas.- H. Universitario La Luz incorpora un nuevo equipo de litotricia extracorpórea para tratar cálculos renales

'Dornier Delta III Pro'. - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz ha incorporado un nuevo equipo de litotricia extracorpórea por ondas de choque (ESWL, por sus siglas en inglés) basado en el sistema 'Dornier Delta III Pro', una tecnología de última generación destinada al tratamiento no invasivo de los cálculos urinarios y renales.

"La incorporación de esta nueva generación de litotritores nos permite ofrecer tratamientos más precisos, menos invasivos y mejor tolerados por los pacientes, manteniendo la eficacia clínica que ha convertido a la litotricia extracorpórea en una técnica consolidada en el tratamiento de determinados cálculos urinarios", ha destacado el jefe de la Unidad de Litiasis Renal y Endourología del centro, Enrique Pérez-Castro.

El equipo incorpora un generador electromagnético de ondas de choque de nuevo diseño, diseñado para mejorar la fragmentación de los cálculos renales y reducir las molestias durante el procedimiento, que permite una profundidad de penetración de hasta 170 mm y un posicionamiento extremadamente preciso del foco terapéutico.

Además, cuenta con un sistema digital de alta resolución integrado de rayos X, que permite localizar y tratar los cálculos urinarios con mayor exactitud y menor agresividad.

También incorpora la tecnología 'Opticouple', un sistema de microcámara integrada que supervisa en tiempo real el acoplamiento del cabezal terapéutico al paciente. Esta innovación mejora la transmisión de las ondas de choque, reduce el número de impulsos necesarios y acorta el tiempo del tratamiento, aumentando la seguridad y la comodidad para el paciente.

Otro de los avances diferenciales es la posibilidad de realizar los tratamientos con el paciente siempre en posición boca arriba (decúbito supino), gracias al amplio rango de movimiento motorizado del cabezal terapéutico. Esta característica mejora significativamente la experiencia del paciente y facilita el trabajo clínico del equipo médico.

A su vez, el nuevo equipo cuenta con sistemas digitales avanzados de adquisición y gestión de imágenes, control remoto integral y software específico para documentación urológica, permitiendo una mayor trazabilidad y personalización de los tratamientos.