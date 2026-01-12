El H. Universitario La Luz extirpa cinco meningiomas parasagitales gigantes con ayuda de la neuronavegación

Archivo - Imagen de recurso quirófano. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz (Madrid) ha tratado recientemente "con éxito" cinco meningiomas parasagitales gigantes, de más de cinco centímetros de diámetro, extirpándolos por completo con ayuda de la neuronavegación, una tecnología que permite planificar con exactitud la craneotomía, guiar la intervención y verificar al finalizar que no quedan restos tumorales.

"Realizamos la extirpación completa en todos los casos, con una evolución posquirúrgica excelente y sin complicaciones, lo que permitió el alta entre los cuatro y cinco días", ha explicado el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz, Francisco Villarejo. Los pacientes tratados, tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 39 y 75 años, presentaban síntomas como crisis epilépticas y cefaleas, y fueron diagnosticados mediante resonancia magnética.

El meningioma parasagital es un tipo de tumor cerebral generalmente benigno que se origina en las meninges y que se sitúa junto al seno longitudinal superior, una de las principales venas responsables del drenaje del cerebro. Supone en torno a una cuarta parte de todos los meningiomas, suponiendo una de las localizaciones más frecuentes de estos tumores primarios del sistema nervioso central.

Aunque la mayoría son tumores de crecimiento lento, la proximidad de los meningiomas parasagitales a estructuras venosas críticas hace que su tratamiento sea especialmente complejo. La extirpación quirúrgica debe realizarse con gran precisión para evitar alterar el flujo venoso cerebral, un riesgo que puede derivar en complicaciones neurológicas, comprometer la circulación y provocar infartos venosos si no se aborda con la estrategia adecuada.

En este sentido, el abordaje terapéutico varía en función de factores como el tamaño, la localización exacta, la invasión del seno venoso y el estado clínico del paciente. Por ello, Villarejo ha explicado que la elección del tratamiento varía en función del caso y va desde opciones conservadoras como la abstención quirúrgica y el seguimiento clínico, hasta otras más agresivas que incluyen la resección parcial o la extirpación completa, con o sin reparación del seno venoso.

"Nuestro objetivo es preservar la función neurológica, minimizar riesgos y ofrecer el mejor resultado posible. La cirugía es muy eficaz cuando está indicada, pero es esencial evaluar cada caso de forma multidisciplinar", ha destacado el neurocirujano.