El H. Universitari Dexeus incorpora una nueva UCI pediátrica y amplía la UCI neonatal

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Dexeus ha abierto su nueva UCI pediátrica, que permite triplicar la capacidad de atención de pacientes críticos infantiles, y ha ampliado su UCI neonatal, de nivel IIIC, el grado de máxima complejidad y único de la sanidad privada. Con cuatro habitaciones familiares individuales apuesta por la humanización y la atención personalizada de los neonatos más vulnerables, explica el centro.

Así, la UCI neonatal del Hospital Universitari Dexeus mantiene su clasificación IIIc, el nivel de máxima complejidad, que permite tratar a prematuros extremos (desde la semana 23 de gestación) y realizar cirugía neonatal, incluyendo cirugía cardíaca. La principal novedad reside en la creación de cuatro nuevas habitaciones familiares individuales, que se suman a los 20 puestos ya existentes, con el objetivo de facilitar la presencia continuada de los padres y adaptar el entorno a las necesidades clínicas de cada neonato.

Estas estancias permiten reducir ruido y estímulos lumínicos, un aspecto especialmente relevante en bebés con alto riesgo de complicaciones neurológicas. El doctor Héctor Boix, jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus, explica que el objetivo es "integrar a la familia en el cuidado del niño y permitir que la madre o el padre puedan estar presentes en todo momento, además de personalizar el entorno asistencial. Por ejemplo, un neonato de 23 semanas de gestación (que puede pesar entre 400 / 500 gr.) necesita estar aislado de ruido, luz, etcétera. Necesidades que nos proporciona una habitación individual". A lo que añade que "la presencia constante de los padres mejora la lactancia materna, reduce el estrés familiar y mejora el neurodesarrollo del niño".

La ampliación se enmarca dentro del modelo FiCare (Family Integrated Care), un enfoque que promueve la integración activa de los padres en el cuidado del neonato durante su estancia en la UCI, siempre acompañados y formados por el equipo sanitario. Este modelo sitúa a la familia como parte del equipo asistencial, participando en cuidados básicos, en el seguimiento diario y en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar el bienestar del bebé y fortalecer el vínculo afectivo desde los primeros días de vida.

"Más que dar privacidad con estas habitaciones individualizadas, se busca integrar a la familia en el cuidado del niño. Y para eso le damos su espacio, que tiene que ver también con todo el proceso de humanización del hospital", ha apuntado el doctor Boix.

En este sentido, en los últimos 20 años se ha visto que contar con habitaciones individuales favorecen la integración y el vínculo familiar y, a su vez, el neurodesarrollo del neonato. No obstante, matiza que "la unidad mantiene un enfoque híbrido, combinando áreas abiertas y habitaciones individuales para poder adaptar el entorno a cada situación clínica y familiar".

Se trata de la primera UCI Pediátrica privada de Barcelona. A diferencia de otros centros, esta unidad no nace para casos leves, sino que es el resultado natural de una trayectoria de una década atendiendo la máxima complejidad. Históricamente, el centro atendía de forma permanente a dos o tres pacientes críticos, pero con la inauguración del nuevo espacio de atención intensiva infantil se pasa a disponer de 9 boxes individuales. Este salto permite triplicar el volumen de pacientes que pueden ser atendidos de forma simultánea, normalizando la atención y dando soporte a toda la ciudad.

Este nuevo equipamiento sitúa a la unidad en un nivel de complejidad médica equiparable al de grandes centros públicos de referencia, y se consolida como el único centro privado de Barcelona con estas características. El punto diferencial es su tecnología de vanguardia, ya que el hospital es el único hospital privado pediátrico en Cataluña que dispone de tecnología ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea). Este sistema, que actúa como un corazón y pulmón artificial para pacientes cuyos órganos no funcionan adecuadamente tras la cirugía cardíaca, representa el nivel de soporte vital más avanzado que existe en medicina.

"Venimos de un histórico de cirugía cardíaca que ha crecido exponencialmente hasta prever los más de 100 casos anuales para 2026. Ahora, con esta ampliación, normalizamos esa alta complejidad en una UCI que puede dar respuesta a cualquier patología crítica, desde infecciones graves hasta las cirugías más delicadas", explica el Dr. Boix.

Este avance en capacidad y complejidad asistencial refuerza también el compromiso del Hospital Universitari Dexeus con la formación de nuevos profesionales sanitarios. A partir de este año, el centro incorporará por primera vez residentes de Pediatría y de Enfermería Pediátrica, que se sumarán a los ya existentes de Obstetricia, Traumatología y Anestesia.

Los futuros especialistas se formarán en un entorno de máxima complejidad clínica, con acceso a una UCI pediátrica de referencia, tecnología de última generación y un elevado volumen de patología crítica. Todo ello consolida al Hospital Universitari Dexeus como uno de los pocos centros privados de Barcelona capaces de ofrecer una formación universitaria integral, equiparable a la de los grandes hospitales públicos y alineada con las necesidades reales del sistema sanitario.