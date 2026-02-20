Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional ofrece atención integral y multidisciplinar - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional destaca que desarrolla su actividad dentro de un hospital de alta complejidad, lo que facilita un enfoque multidisciplinar coordinado entre las especialidades implicadas en la salud reproductiva.

El abordaje de la fertilidad requiere una valoración médica integral y un seguimiento que se extiende más allá del tratamiento reproductivo, incluyendo el embarazo y el nacimiento. "La base del tratamiento es una evaluación diagnóstica completa, que incluye el estudio del embrión, el útero y el estado general de la paciente, además de un seguimiento médico que se prolonga durante el embarazo y el nacimiento", explica la doctora Elena Carrillo de Albornoz, directora médica de la unidad.

El retraso en la edad de la maternidad ha modificado de forma importante el perfil de las pacientes que acuden a reproducción asistida. Muchas presentan patologías asociadas, antecedentes de fallos previos o una menor reserva ovárica, lo que hace necesario un análisis conjunto de distintos factores clínicos.

En estos casos, "es fundamental evaluar de manera global los factores embrionarios, endometriales, hormonales, inmunológicos y hematológicos para poder ajustar el tratamiento a cada situación clínica", señala el doctor Santiago Bau.

En esta misma línea, el doctor Alfonso Bermejo destaca que "la personalización real del tratamiento, basada en criterios clínicos y en la experiencia del equipo, permite reducir intervenciones innecesarias y optimizar las probabilidades de recién nacido vivo, especialmente en mujeres de mayor edad".

Desde el centro recuerdan que la coordinación entre los distintos profesionales dentro del mismo centro resulta clave en este proceso. "La proximidad entre especialidades favorece una comunicación continua y una toma de decisiones más ágil", explican las doctoras Silvia Iniesta y Beatriz Bueno, algo especialmente relevante en tratamientos que suelen generar incertidumbre y una elevada carga emocional en las pacientes.

Por otra parte, el laboratorio de reproducción asistida desempeña un papel esencial en los resultados clínicos. "El trabajo coordinado con el equipo médico, la estandarización de protocolos y la incorporación de tecnología basada en la evidencia científica son fundamentales para mantener condiciones óptimas en el desarrollo embrionario", explica el doctor Yosu Franco, director científico.

Entre los avances más relevantes se encuentra el cultivo embrionario prolongado hasta blastocisto y el uso de sistemas de monitorización continua o time-lapse.