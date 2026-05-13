Archivo - La Unidad de Hemodinámica de HM CIEC creció un 32% en 2025, en el que realizó 1.448 procedimientos coronarios - HM HOSPITALES - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario HM Hospitales ha informado de que la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares, HM CIEC, creció un 32 por ciento en 2025, año en el que realizó 1.448 procedimientos coronarios, con lo que "consolida su liderazgo en intervencionismo cardiovascular".

"La clave no es solo hacer más procedimientos, sino hacerlos con precisión, planificación y resultados consistentes", ha indicado la responsable de este departamento, la doctora Leire Unzué, quien ha añadido que el "objetivo" es "mantener indicadores de calidad por encima de los estándares nacionales". En este contexto se halla el dato de que ha experimentado un ascenso del 20 por ciento en intervenciones cardiovasculares.

Según indica esta entidad, en la citada Unidad "se realizan actualmente todas las técnicas de intervencionismo coronario y estructural disponibles, lo que la posiciona como área de alta especialización y complejidad asistencial". "Los procedimientos coronarios (cateterismos diagnósticos y angioplastias) han crecido un 21 por ciento, consolidando a HM CIEC como referente en un liderazgo que no responde únicamente al volumen de actividad, sino a resultados clínicos medibles, estándares de seguridad por encima de la media nacional y una estrategia asistencial basada en la planificación y la innovación tecnológica", ha explicado.

"La excelencia y el compromiso de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de HM CIEC no solo garantizan los resultados clínicos y el acceso a las técnicas más avanzadas en el intervencionismo coronario y estructural, sino que representan un pilar fundamental en HM Hospitales sobre el que construimos una Medicina de máxima precisión, mejorando sustancialmente el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes", ha concretado la directora de HM CIEC, la doctora Leticia Fernández Friera.

En este sentido, este grupo sanitario ha detallado que "el impulso más significativo del último ejercicio se ha producido en el ámbito del intervencionismo estructural, que ha experimentado un crecimiento del 97 por ciento, fundamentalmente por el aumento de implantes percutáneos de prótesis valvular aórtica (TAVI, por sus siglas en inglés) y de cierres percutáneos de foramen oval permeable".

"El TAVI es un procedimiento mínimamente invasivo indicado para tratar la estenosis aórtica severa, una patología frecuente en pacientes mayores de 50 años, especialmente varones, y tradicionalmente asociada a la cirugía abierta", ha continuado, para añadir que "permite implantar una nueva válvula a través de un catéter, habitualmente por la arteria femoral, sin necesidad de abrir el tórax".

BAJA TASA DE IMPLANTE DE MARCAPASOS TRAS TAVI

Además, ha expresado que "uno de los indicadores más relevantes de calidad en este procedimiento es la necesidad de implante de marcapasos definitivo tras la intervención, una complicación relacionada con la afectación del sistema de conducción cardíaco". "La Unidad registra una tasa de implante de marcapasos tras TAVI en torno al 3-4 por ciento, frente a cifras superiores al 18 por ciento descritas en registros nacionales", ha subrayado.

Por otra parte, HM Hospitales se ha referido a "la incorporación sistemática de fisiología coronaria e imagen intracoronaria", lo que "ha permitido avanzar hacia un modelo personalizado de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria, mejorando el diagnóstico preciso de la severidad funcional de las lesiones y optimizando la decisión de realizar el mejor tratamiento en cada caso, de forma individualizada".

Otro aspecto analizado es el de que la actividad de esta Unidad se desarrolla en red entre los madrileños hospitales universitarios HM Montepríncipe de Boadilla del Monte, HM Puerta del Sur de Móstoles y HM Sanchinarro de la capital, "todos ellos con salas de hemodinámica equipadas con tecnología de última generación y disponibilidad continua".

"Esta distribución de recursos permite concentrar los procedimientos de mayor complejidad en el centro de referencia y derivar intervenciones sencillas programadas a otros centros, mejorando la eficiencia, la accesibilidad y la experiencia del paciente", ha proseguido, para agregar que "la Unidad ha implementado protocolos de alta el mismo día para angioplastias coronarias sencillas en pacientes seleccionados".

Por último, y tras indicar que este departamento está acreditado "como centro formador en intervencionismo coronario", ha señalado que "el elevado volumen de procedimientos, la concentración de casos complejos y la organización en red dentro del Grupo permiten generar una masa crítica asistencial que favorece la experiencia acumulada, la subespecialización y la consistencia en los resultados clínicos". La meta es "consolidarnos como referente nacional no solo en volumen, sino en calidad, innovación y liderazgo científico", ha finalizado Unzué.