Tres hospitales de Quirónsalud, entre los mejores centros especializados del mundo para la revista 'Newsweek'

El Hospital Universitari Dexeus, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo. - QUIRÓNSALUD

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y el Hospital Universitari Dexeus han sido incluidos en el 'ranking' 'World's Best Specialized Hospitals 2027' ('Mejores hospitales especializados del mundo en 2027'), elaborado por la revista 'Newsweek' en colaboración con Statista.

Según ha informado Quirónsalud, esta clasificación reconoce a los hospitales de referencia mundial en 13 especialidades médicas, identificando a los centros que destacan por su excelencia clínica en áreas concretas.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha sido incluido en el 'ranking' en las especialidades de Oncología, Neumología y Cirugía Ortopédica y Traumatología, mientras que el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y el Hospital Universitari Dexeus han sido reconocidos en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Desde Quirónsalud han detallado que esta clasificación parte de una metodología basada en tres pilares. El primero es la reputación profesional, analizada mediante una encuesta internacional a médicos, profesionales sanitarios y directivos hospitalarios de todo el mundo.

El segundo tiene en cuenta las acreditaciones y certificaciones hospitalarias y específicas de cada especialidad. Y el tercero, evalúa la implantación de PROMs, indicadores que permiten medir los resultados en salud y la calidad de vida percibida por los propios pacientes.

El grupo hospitalario ha destacado que este reconocimiento refuerza su "compromiso" con la excelencia asistencial, la innovación y la mejora continua de los resultados en salud.

OTROS RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES DE NEWSWEEK

'Newsweek' publica cada año diversos informes para identificar a las instituciones sanitarias más destacadas a nivel global. Entre ellos, Quirónsalud continúa presente el 'ranking' 'World's Best Hospitals' ('Mejores hospitales del mundo'), publicado en marzo, en el que 14 hospitales del grupo fueron reconocidos.

Además, tres hospitales de Quirónsalud fueron reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del mundo en la primera edición el ranking 'World's Greenest Hospitals 2026', publicado este septiembre.

El ranking 'World's Best Smart Hospitals 2026' distinguió por tercer año consecutivo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 300 hospitales más "inteligentes" del mundo, en reconocimiento a su apuesta por la innovación tecnológica y la implantación de soluciones digitales avanzadas.