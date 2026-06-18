Empresas.- Tetraneuron recibe autorización para iniciar un ensayo en humanos de su terapia génica contra el Alzheimer

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tetraneuron ha recibido la autorización para iniciar en Australia el primer ensayo en humanos de TET101, su programa de terapia génica basado en E2F4DN para el tratamiento del Alzheimer.

La biotecnológica española subraya que la autorización supone un hito para la compañía y para la investigación española en neurociencias, al permitir por primera vez la evaluación de TET101 en pacientes con Alzheimer.

El ensayo clínico se llevará a cabo inicialmente en el St Vincent's Hospital Melbourne (Australia), uno de los centros de referencia internacional en investigación clínica, mientras la compañía continúa avanzando en los procedimientos regulatorios necesarios para extender el estudio a Europa.

El programa evaluará por primera vez en humanos el potencial terapéutico de E2F4DN, una innovadora terapia génica diseñada para actuar más allá de las hipótesis tradicionales del beta-amiloide y tau, con el objetivo de frenar la neurodegeneración, restaurar la función neuronal y favorecer la recuperación de capacidades cognitivas afectadas por la enfermedad.

El programa TET101 de Tetraneuron se basa en más de una década de investigación sobre el papel de E2F4 en la función neuronal, la respuesta celular al estrés y las enfermedades neurodegenerativas. El enfoque de la compañía busca ir más allá del manejo sintomático mediante la actuación sobre vías biológicas vinculadas a la supervivencia neuronal, la homeostasis y la función cerebral.

"La aprobación en Australia representa un paso importante en la traducción de este trabajo científico hacia el desarrollo clínico. Asimismo, refuerza la ambición de Tetraneuron de avanzar en un enfoque terapéutico potencialmente modificador de la enfermedad de Alzheimer, un área con una elevada necesidad médica no cubierta a nivel mundial", resalta la compañía.

Más allá de la enfermedad de Alzheimer, Tetraneuron considera que E2F4 representa una nueva plataforma terapéutica para abordar múltiples enfermedades neurodegenerativas y procesos asociados al envejecimiento cerebral.

Como regulador maestro de la homeostasis neuronal, la compañía afirma que E2F4 desempeña un papel clave en mecanismos biológicos compartidos por diversas patologías neurodegenerativas. Además de su programa clínico en Alzheimer, Tetraneuron ha generado pruebas de concepto preclínicas prometedoras en enfermedad de Parkinson, sordera adquirida y deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.

Estos resultados, apunta, refuerzan el potencial de E2F4 como una diana terapéutica capaz de preservar y restaurar la función neuronal en un amplio espectro de enfermedades actualmente sin tratamientos curativos.