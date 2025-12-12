Empresas.- El tensiómetro de brazo de Aposán, elegido 'Productodel Año 2026'

Imagen de la entrega del premio. - APOSÁN

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tensiómetro de brazo 'DBP-6194' de Aposán, marca de 'Consumer Health' de Cofares, ha sido reconocido 'Producto del Año 2026' por los consumidores en el certamen con el mismo nombre, que celebra su 26º edición en España.

Los consumidores han valorado especialmente la capacidad del tensiómetro 'DBP-6194' para medir tanto la presión arterial sistólica y diastólica, como la frecuencia cardiaca. Entre sus funcionalidades avanzadas destaca la detección de arritmias, la validación clínica y un diseño intuitivo que facilita la monitorización regular de la presión arterial en el hogar.

El premio al 'Producto del Año' llega cuando la marca Aposán está cerca de cumplir 40 años de trayectoria en 2026. "A lo largo de estas cuatro décadas, Aposán se ha consolidado como una marca de referencia, sinónimo de productos seguros, de alta calidad y accesibles a través de las farmacias", ha indicado Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Esta marca de Cofares dispone de diferentes categorías de productos que tienen el objetivo de facilitar el cuidado de la salud en el día a día. "Varias generaciones de españoles han crecido cuidando su salud con productos de Aposán. Tal es así que es raro encontrar un hogar en cuyo botiquín no estemos presentes", ha concluido Eduardo Pastor.