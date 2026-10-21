Empresas.-San Juan de Dios presenta 5 proyectos de investigación para mejorar la atención sanitaria y la salud mental

Imagen de la jornada. - SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España ha presentado este miércoles los cinco proyectos seleccionados en su Convocatoria de Fomento de la Investigación Colaborativa 2025, orientada a mejorar la atención sanitaria, la salud mental y la acción social.

Las iniciativas, financiadas en el marco de esta convocatoria, abordan ámbitos como la salud mental, el dolor crónico, la formación en cuidados y el bienestar emocional, y se desarrollan mediante la colaboración entre distintos centros de la institución.

"La investigación forma parte de nuestra manera de cuidar. Nos permite comprender mejor las necesidades de las personas, innovar en las respuestas que ofrecemos y avanzar hacia una atención cada vez más humana, eficaz y centrada en la persona. La colaboración entre centros multiplica nuestra capacidad de generar conocimiento útil y de transformar ese conocimiento en mejoras reales para quienes atendemos", ha indicado el director general de San Juan de Dios España, Josep Pifarré.

Así, el proyecto 'EXSAMEN: Experiencia del paciente y Co-Creación en servicios de salud mental', coordinado por Gema Escobar, directora de Investigación de la Fundación San Juan de Dios, analizará la experiencia de personas con problemas de salud mental y sus familiares para diseñar conjuntamente intervenciones que mejoren la calidad asistencial y la satisfacción con la atención recibida. La iniciativa cuenta con la participación de centros de San Juan de Dios de Madrid, Guipúzcoa, Ciempozuelos y Palencia.

Por su parte, el proyecto 'Salud digital para el manejo del dolor crónico no oncológico: validación multicéntrica de una intervención móvil ('STANZA') y co-diseño de la app MoviSalud', coordinado por Juan Vicente Luciano, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, evaluará una intervención digital basada en estrategias psicológicas validadas y desarrollará una plataforma de seguimiento remoto para personas con dolor crónico, incorporando la experiencia de pacientes y cuidadores en su diseño.

La investigación 'Eficacia de la combinación del Entrenamiento Metacognitivo y el Ejercicio Físico Acuático' dirigida a personas con psicosis, liderada por Susana Ochoa, también del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, estudiará la eficacia de combinar el entrenamiento metacognitivo y el ejercicio físico acuático para reducir síntomas psicóticos y mejorar la conciencia cognitiva en personas con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El estudio contará con la participación de diez instituciones y más de un centenar de participantes.

El proyecto coordinado por Ana María Ballesteros, de los Servicios Sociales de San Juan de Dios en Sevilla, evaluará el impacto del Programa de Capacitación San Juan de Dios, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. La investigación analizará cómo la formación en cuidados contribuye a mejorar conocimientos, autoestima, empleabilidad y oportunidades de inclusión social y laboral.

Por último, el proyecto liderado por Montserrat Girabent, del Campus Docent San Joan de Déu, busca identificar y priorizar las necesidades de los estudiantes universitarios relacionadas con la regulación emocional, la reflexión personal y el bienestar espiritual para diseñar un espacio participativo de acompañamiento y cuidado integral.

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN EN RED

San Juan de Dios España ha destacado que los proyectos reconocidos reflejan su compromiso con una investigación alineada y conectada con la realidad asistencial y social, capaz de generar evidencia científica aplicada y de fomentar el trabajo conjunto entre profesionales de diferentes territorios y ámbitos de conocimiento.

En total, participan equipos de quince de los 80 centros sanitarios, sociales, docentes y de salud mental que la institución tiene distribuidos por distintas comunidades autónomas.

Durante la jornada se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a los investigadores participantes, así como un reconocimiento al trabajo de los equipos que impulsan estos proyectos colaborativos.

En la clausura de la jornada, Emili Bargalló, director de la Unidad Territorial I de San Juan de Dios España, ha puesto en valor la capacidad de la investigación colaborativa para conectar conocimiento, experiencia y necesidades reales de las personas atendidas en los distintos centros de la institución.

"Uno de los grandes valores de esta convocatoria es que fomenta el trabajo conjunto entre profesionales, servicios y territorios diferentes. Esa colaboración nos permite enriquecernos mutuamente, aprovechar el talento existente en toda la organización y desarrollar proyectos con una capacidad de impacto mucho mayor", ha finalizado.