San Juan de Dios España renueva la dirección del H. De Burgos para reforzar la ampliación de su oferta asisencial: de izquierda a derecha: Erick Ardela, Angélica Urda Valcárcel y Sandra Gouveia. - SJD

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España en Burgos ha incorporado como nueva gerente de su hospital en esta ciudad a Angélica Urda Valcárcel, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, dentro de su proceso de ampliación, transformación y reposicionamiento en la ciudad. Su nombramiento se suma al de Erick Ardela, a cargo de la dirección médica del centro desde el pasado mes de octubre, y Sandra Gouveia, nueva directora de Enfermería.

Angélica Urda cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la dirección y la gestión sanitarias, mientras Erick Ardela ha regresado al centro tras siete años como jefe de servicio de Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario de León, y la nueva directora de Enfermería, Sandra Gouveia, ha estado durante años a cargo de la subdirección y, por tanto, está estrechamente vinculada al Hospital San Juan de Dios de Burgos.

Estas incorporaciones forman parte de la estrategia de San Juan de Dios en la región, con la que, según Elena Urdaneta, directora territorial de la Unidad Territorial III de San Juan de Dios España, pretenden "continuar mejorando y ampliando la atención y el cuidado de los pacientes en Burgos, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y exigencias de la población, adaptándonos a un contexto que socialmente ha cambiado mucho en los últimos años y con un claro impacto en la salud a todas las edades, especialmente las más avanzadas, donde garantizar la calidad de vida es uno de los retos más exigentes a los que nos enfrentamos. Y para eso hacen falta voluntad e inversión, innovación tecnológica y profesionales que aporten conocimiento, decisión y compromiso. Y es ahí donde nos encontramos", ha asegurado.

La reforma del Hospital San Juan de Dios de Burgos, con una inversión de 14 millones de euros, comenzó en enero del año pasado con el objetivo de ampliar la oferta asitencial que el centro pone al servicio de la sanidad pública en la ciudad.

La institución, sin ánimo de lucro, viene colaborando con el Servicio Público de Salud de Castilla y León desde hace 37 años. En 2023 se firmó un convenio singular de vinculación, acuerdo que en 2024 fue prorrogado y acaba de prorrogarse nuevamente hasta finales de 2029, ampliando las hospitalizaciones anuales a 23.725, los procedimientos quirúrgicos a 3.489, a 7.115 los procedimientos diagnósticos y a 2.430 las consultas externas.

Se trata de un proceso en seis fases, de tal forma que no se altere la actividad del centro y los pacientes puedan seguir recibiendo asistencia con total garantía. La primera de ellas, consiste en la remodelación de todas las plantas del edificio, de hecho, la tercera, dedicada a hospitalización, ya ha concluido. Tras esta fase, se acometerá la intervención en los distintos espacios para dotar al centro de un nuevo edificio dedicado a la Unidad de Diagnóstico por Imagen, la ampliación de quirófanos, que se prevé estén a pleno rendimiento el próximo mes de junio, la UCI y la unidad de reanimación (REA).