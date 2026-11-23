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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Ruber Juan Bravo ha puesto en marcha una consulta de alta resolución para el tratamiento del hígado graso y la esteohepatitis que permite realizar en una única consulta lo que hasta ahora requería tres citas distintas.

"El hígado graso consiste en la acumulación de grasa dentro de las células hepáticas y, aunque durante años se consideró un hallazgo sin importancia, algo que aparecía en la ecografía y se anotaba sin más, hoy sabemos que no es así", asegura el doctor Fernando Casals Seoane, especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo.

En una parte de los pacientes la grasa se acompaña de inflamación -lo que se denomina esteatohepatitis- y esa inflamación mantenida durante años va dejando cicatriz en el hígado. Esa cicatriz es la fibrosis, que es la que determina realmente el pronóstico, y es una de las principales causas de enfermedad hepática avanzada en España y en todo Occidente, convirtiéndose en un grave problema de salud pública.

Según los datos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, se considera que el hígado graso afecta a más de 10 millones de españoles, lo que equivale a entre el 25% y el 30% de la población general; de ellos, aproximadamente el 5% ha desarrollado esteatohepatitis, lo que significa que alrededor del 20% de quienes tienen hígado graso evolucionan hacia esta fase más grave; además, la prevalencia de esteatohepatitis y fibrosis avanzada se dispara en poblaciones con comorbilidades metabólicas, afectando a un 14,3% de los pacientes con obesidad severa (es decir, con un IMC superior a 35).

Para atender a estos pacientes el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo ha puesto en marcha una consulta de alta resolución a cargo del doctor Fernando Casals, de forma que lo que hasta ahora se repartía en tres citas separadas y varias semanas de espera - valoración, realización de una ecografía abdominal y medición de la rigidez del hígado-, ahora se realiza en un mismo acto, de forma que el paciente sale de la consulta sabiendo tres cosas: si tiene grasa en el hígado, cuánta, y sobre todo si hay fibrosis y en qué grado.

"Todo ello significa que en la misma consulta ya podemos decidir un plan de tratamiento, sin necesidad de citar nuevamente al paciente para empezar a tomar decisiones --señala el experto--. La elastografía no duele, no requiere sedación ni preparación especial más allá del ayuno, y se hace en unos minutos".

El doctor Casals recomienda realizar un estudio en pacientes con hígado graso detectado en cualquier ecografía -incluso en aquellos casos en los que se haya descartado que tenga importancia-, pacientes con transaminasas elevadas de forma mantenida -o incluso normales cuando existan factores de riesgo-, pacientes con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, pacientes con obesidad, hipertensión o alteración del colesterol y los triglicéridos, pacientes con la ferritina elevada sin causa clara y pacientes con antecedentes familiares de cirrosis o de enfermedad hepática avanzada.

"No existe ningún fármaco que resuelva el hígado graso por sí solo, lo que sí existe es un conjunto de medidas con efecto demostrado sobre la inflamación y sobre la fibrosis", señala.

Por eso, las recomendaciones pasan por la pérdida de peso sostenida, la medida con más impacto, ya que reducciones moderadas mejoran la grasa, mientras que pérdidas grandes pueden llegar a revertir la inflamación e incluso parte de la fibrosis, complementada con un patrón de alimentación mediterráneo, con especial atención a las bebidas azucaradas y a la fructosa añadida, que son de los factores más directamente implicados.

Además es fundamental el ejercicio regular, que mejora el hígado incluso cuando el peso apenas cambia; el control estricto de la diabetes, el colesterol y la tensión, con supervisión médica; evaluarse caso por caso el consumo de alcohol porque se suma al daño metabólico, y una revisión de la medicación y de los suplementos, que a veces contribuyen sin que nadie lo sospeche.

"En todo caso, el hígado graso es una condición crónica que evoluciona despacio, por lo que el seguimiento importa tanto como el diagnóstico inicial. Repetir la elastografía a intervalos definidos permite ver si la fibrosis se estabiliza, mejora o progresa, y ajustar el plan en consecuencia", concluye el doctor Fernando Casals.