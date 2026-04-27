Ribera nombra al doctor Víctor Sanz como presidente del grupo sanitario

Víctor Sanz, presidente de Ribera - GRUPO RIBERA

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Ribera ha nombrado al doctor Víctor Sanz nuevo presidente en el marco del proceso de refuerzo de su gobierno corporativo. Este nombramiento, aprobado por el Consejo de Administración de Ribera, "responde a la evolución y crecimiento del grupo en los últimos años, tanto en España como a nivel internacional", así como A la intención "de fortalecer su estructura de gobernanza en esta nueva etapa, con el foco en la calidad asistencial, los pacientes y los profesionales".

Sanz cuenta con más de 30 años de experiencia, y combina una fuerte visión del ámbito sanitario y empresarial, según ha informado el grupo en un comunicado. Médico y licenciado en Administración de Empresas, completó su formación con un MBA por ESADE Business School y el Programa de consejeros del Instituto de consejeros-administradores (ICA).

Desde el inicio de su carrera profesional ha estado vinculado al sector sanitario en la gestión y dirección de organizaciones de salud. Participó en el Informe de la Comisión Abril, formalmente Comisión para el Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud.

Además, parte de su trayectoria se ha desarrollado también en ámbitos relacionados con el gobierno corporativo, lo que le aporta una "visión amplia sobre el desarrollo a largo plazo de organizaciones complejas", subraya Ribera.

Este nombramiento se enmarca en la reorganización interna que anunció la compañía el pasado 2 de febrero, con la incorporación del doctor Gonzalo Bartolomé como nuevo director médico y la creación de tres direcciones generales territoriales para España con Sonia Hernández, Portugal con José Bento y Centroeuropa con Andrej Hos, orientadas a impulsar la estrategia de crecimiento del grupo.

"Ribera ha cerrado el mejor año de su historia y afronta una nueva etapa de crecimiento que exige estructuras de gobierno sólidas. Mi compromiso es contribuir a ese fortalecimiento sin perder la esencia del grupo, una organización centrada en los pacientes, en los profesionales y en la calidad asistencial. Ese equilibrio es la base de un proyecto sanitario sólido y sostenible en el tiempo", ha señalado Víctor Sanz.

Por su parte, Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera, asegura que es "un placer" contar con el doctor Víctor Sanz "en esta nueva etapa de crecimiento de Ribera". "Estoy seguro de que, desde su experiencia, nos aportará una visión estratégica clave para continuar fortaleciendo nuestro proyecto, dando la mejor atención a nuestros pacientes, y cuidando de los más de 9.000 profesionales que formamos parte de Ribera", ha añadido.

En esta nueva estructura organizativa, presidente y consejero delegado actuarán en "estrecha coordinación". Víctor Sanz desempeñará sus funciones principalmente en materia de estrategia, gobierno corporativo e innovación y el acompañamiento institucional en su calidad de presidente del Consejo, mientras el Comité Ejecutivo seguirá liderado por Pablo Gallart, actual CEO, quien mantendrá "plena responsabilidad" de la gestión y de la operativa del grupo.