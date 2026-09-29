Empresas.- Ribera incorpora a su web un buscador de ensayos clínicos activos para pacientes y profesionales

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VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Ribera ha incorporado una nueva funcionalidad a su web de Investigación y a las páginas web de sus hospitales para facilitar la consulta de los ensayos clínicos que se encuentran activos y con reclutamiento abierto en sus centros.

La iniciativa tiene como objetivo "acercar la investigación clínica tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, internos y externos, que buscan nuevas opciones terapéuticas para ellos mismos o los ciudadanos a los que atienden", según ha informado el grupo sanitario en un comunicado.

A través de este nuevo buscador, cualquier persona interesada puede consultar los estudios actualmente abiertos, filtrándolos por especialidad, hospital o patología, y acceder a información básica sobre cada ensayo.

Además, los pacientes que deseen conocer las posibilidades de participación pueden solicitar más información mediante un formulario de contacto específico, que será gestionado por el área corporativa de Investigación para su posterior derivación a los equipos investigadores correspondientes.

La nueva herramienta se integra en el espacio de Investigación de la web corporativa de Ribera, donde el grupo destaca el papel de la investigación "como motor del avance médico y de compromiso con los pacientes". En este espacio también se ofrece información sobre ensayos clínicos, estudios observacionales, proyectos europeos y otras iniciativas científicas desarrolladas en los hospitales del grupo.

Según explica la directora corporativa de Investigación del grupo sanitario Ribera, Mercedes Gozalbo, "queremos facilitar que pacientes y profesionales conozcan de una forma rápida y accesible los ensayos clínicos que están abiertos en nuestros hospitales. La investigación clínica es una vía para acercar opciones terapéuticas innovadoras a los pacientes y esta nueva herramienta nos ayuda a hacerlo de una manera más abierta, transparente y cercana".

Mercedes Gozalbo asegura que "la participación en ensayos clínicos no solo contribuye al avance de la Medicina, sino que ofrece a muchos pacientes la posibilidad de acceder a tratamientos y alternativas terapéuticas que pueden resultar especialmente relevantes en determinadas situaciones clínicas".

Con esta actualización, Ribera persigue "aumentar la visibilidad de su actividad investigadora y facilitar el acceso a la información sobre estudios en marcha, favoreciendo el contacto entre potenciales participantes y equipos investigadores". La iniciativa forma parte de la estrategia del grupo para "fortalecer la investigación clínica e integrar la innovación en la práctica asistencial diaria".

BALANCE 2025

La investigación constituye uno de los "pilares estratégicos" del grupo sanitario Ribera. Durante 2025, los hospitales del grupo gestionaron 77 ensayos clínicos y 63 estudios observacionales, además de desarrollar proyectos multicéntricos y generar 264 publicaciones científicas por parte de sus profesionales en distintas especialidades.

Esta actividad se coordina desde el área corporativa de Investigación, integrada por 144 profesionales y concebida como centro de conocimiento para impulsar proyectos, estudios y ensayos clínicos en toda la organización.