Empresas.- Raúl Córdoba se incorpora al Servicio de Hematología de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro sanitario MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten ha informado de la incorporación del doctor Raúl Córdoba a su Servicio de Hematología y Hemoterapia, con lo que ha asegurado que consolida su equipo médico con un profesional experto en investigación y tratamiento de neoplasias hematológicas.

Según ha indicado esta entidad, Córdoba cuenta con más de dos décadas de experiencia como hematólogo, así como con una sólida trayectoria profesional centrada en la investigación y abordaje de enfermedades de la sangre, como leucemias, linfomas, mielomas múltiples y otras patologías oncohematológicas. Además, ha compaginado la práctica clínica con su participación en ensayos clínicos internacionales que han contribuido al avance de nuevos abordajes terapéuticos.

"El enfoque multidisciplinar y colaborativo del centro y su vocación en innovación clínica convierten a MD Anderson Madrid - Hospiten en el mejor centro en el que desarrollar la experiencia clínica e investigadora, al servicio de pacientes con enfermedades hematológicas complejas", ha puesto de manifiesto, en este sentido, el citado facultativo.

Córdoba, tal y como ha expuesto este centro, es Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y ha desarrollado su carrera en diferentes hospitales de referencia a nivel nacional, como los universitarios Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y La Paz de la capital de España.

ACERCAR A LOS PACIENTES LAS MEJORES OPORTUNIDADES DE TRATAMIENTO

Esta incorporación "refuerza el compromiso del Servicio con la excelencia, tanto asistencial como en investigación, y consolida su filosofía de trabajo en equipos multidisciplinares, orientada a acercar a los pacientes las mejores oportunidades de tratamiento, con un enfoque integral, personalizado y basado en la innovación científica", ha declarado, por su parte, el jefe del mismo, el doctor Adolfo de la Fuente.

Además, desde el MD Anderson Madrid - Hospiten han divulgado que Córdoba forma parte de la sociedades Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Estadounidense de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés) y Europea de Hematología (EHA, también por sus siglas en inglés). Junto a ello, es autor de múltiples publicaciones en revistas internacionales especializadas en Hematología y Oncología.

"Nuestro Servicio de Hematología y Hemoterapia se ve reforzado con la incorporación del doctor Córdoba, cuya trayectoria en investigación y práctica clínica contribuirá a seguir desarrollándonos como referentes, tanto a nivel nacional como internacional, en el abordaje del cáncer", ha manifestado, por último, el director médico de este centro, el doctor Santiago González.