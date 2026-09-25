Empresas.- Quirónsalud Pozuelo y la UFV impulsan una 'Escuela de Enfermería' para formar a estudiantes en el hospital

Firma del acuerdo para la creación de la Escuela de Enfermería. - QUIRÓNSALUD

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo ha puesto en marcha su 'Escuela de Enfermería', en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), que permitirá a un grupo de 60 estudiantes del Grado en Enfermería recibir formación teórica y práctica en las instalaciones del hospital.

Según ha explicado el centro hospitalario, el proyecto educativo, que arranca desde este curso 2026-2027, favorece una inmersión progresiva de los alumnos en escenarios clínicos reales y permite conectar de manera permanente teoría, práctica profesional, juicio clínico y toma de decisiones.

La escuela permitirá a los estudiantes familiarizarse con la práctica basada en la evidencia científica, así como una formación mediante herramientas de simulación clínica, tecnologías digitales, aprendizaje basado en problemas y análisis de casos, que contribuirá a mejorar su autonomía profesional y la calidad de los cuidados.

Asimismo, los enfermeros del hospital se convertirán en referentes profesionales, mentores y agentes fundamentales de una comunidad de aprendizaje compartida por toda la institución.

La iniciativa, coordinada a través de Campus Quirónsalud, refuerza la relación que mantienen ambas instituciones desde hace casi 20 años. "Este acuerdo nace con la vocación de convertirse en un referente en la formación de profesionales de enfermería capaces de integrar excelencia científica, competencia clínica, liderazgo profesional, innovación e inspiración humanista", ha resaltado el director de Campus Quirónsalud, Adolfo Fernández- Valmayor.

ACREDITACIÓN JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo cuenta con la acreditación Joint Commission International como Hospital Académico, un reconocimiento que avala los más altos estándares de calidad asistencial, seguridad del paciente, investigación, docencia clínica y mejora continua, según ha detallado el propio centro.

"Esta acreditación aporta un valor diferencial al proyecto educativo, ya que permite a los estudiantes incorporarse a una organización donde la asistencia sanitaria, la generación de conocimiento y la innovación forman parte de una misma cultura profesional", ha resaltado la directora gerente, Lucía Alonso.

En esta línea, el secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria, José Antonio Verdejo, ha apuntado que la 'Escuela de Enfermería' "responde a una convicción compartida", como es que "la mejor formación sanitaria se construye acercando desde el principio la universidad a la realidad asistencial".