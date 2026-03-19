Quirónsalud es la compañía preferida por los estudiantes de Ciencias de la Salud para trabajar, según Merco

Imagen del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza. - QUIRÓNSALUD

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud ha vuelto a situarse como la compañía preferida por los estudiantes de Ciencias de la Salud para iniciar su trayectoria profesional, según reflejan los resultados de la novena edición de Merco Talento Universitario España 2025/26, elaborado por Merco en colaboración con Recruiting Erasmus.

El informe ha contado en esta edición con la participación de 8.918 estudiantes universitarios y de grado superior de Formación Profesional, quienes han valorado a las principales empresas del país en función de su capacidad para atraer y fidelizar talento.

Además, Quirónsalud se ha posicionado dentro del top 40 de la clasificación general de empresas más atractivas para el talento joven, subiendo dos puestos con respecto a la edición anterior. Por sectores, se mantiene entre las tres compañías preferidas en el ámbito de asistencia sanitaria.