Empresas.- Quirónprevención acerca la prevención a más de 5.000 escolares con el programa 'Aprendiendo desde pequeños'

Quirónprevención acerca la prevención a más de 5.000 escolares con el programa 'Aprendiendo desde pequeños' - QUIRÓNPREVENCIÓN

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de prevención sanitaria Quirónprevención ha anunciado la celebración, en la última semana de abril, de la quinta edición de 'Aprendiendo desde pequeños', su programa con el que busca acercar la cultura de la prevención a más de 5.000 escolares en toda España al haberlo ampliado a alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Iniciativas como esta "nos permiten trasladar la cultura de la prevención más allá del entorno laboral y sembrar, desde edades tempranas, valores fundamentales relacionados con la salud, la seguridad y el autocuidado", ha destacado el director Comercial y de Red de esta organización, Gabriel Pérez Serrano, quien ha añadido que, "además de educar en prevención, este programa acerca a los jóvenes a una profesión con un enorme recorrido y una creciente demanda".

En este sentido, y con motivo de la celebración, este martes, 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha manifestado que "dar a conocer el papel de los técnicos de prevención de riesgos laborales (PRL) es clave para garantizar el relevo generacional y seguir avanzando en entornos de trabajo más seguros y saludables".

Por ello, mediante esta acción y durante toda la semana, técnicos voluntarios de PRL de Quirónprevención visitarán más de 150 colegios para impartir sesiones prácticas y participativas dirigidas a alumnos de Segundo y Tercero de Educación Primaria. A través de actividades adaptadas a su edad, aprenderán a adquirir hábitos de vida saludables y conductas preventivas relacionadas con la nutrición, las malas posturas, la prevención de accidentes y las técnicas básicas de relajación, entre otros contenidos.

En cuanto a los escolares de Cuarto de la ESO y Primero de Bachillerato, se incorpora un enfoque más formativo y orientado al futuro profesional. En estas sesiones, de 40 minutos de duración, conocerán de forma amena e interactiva en qué consiste la labor de los técnicos, la importancia de la alimentación saludable y la actividad física en el entorno laboral, así como el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo.