Empresas.- Presentan 'EndoZip', un sistema de sutura endoscópica automatizada, usado en gastroplastias endoscópicas

Presentan 'EndoZip', un sistema de sutura endoscópica automatizada, usado en gastroplastias endoscópicas - 'ENDOZIP'

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, el doctor Gontrand López-Nava, especialista en endoscopia bariátrica, ha presentado en Madrid 'EndoZip', un sistema de sutura endoscópica automatizada, que permite intervenciones con "mayor facilidad, precisión y seguridad"; su funcionamiento, basado en un mecanismo similar a una cremallera, "simplifica la reducción de estómago y la acerca a más médicos y pacientes".

La endoscopia bariátrica, que se trata de la reducción de estómago a través de la boca sin incisiones ni cicatrices, se ha consolidado como una de las principales alternativas para el tratamiento de la obesidad. Este es "el eje central del trabajo clínico del profesor López-Nava y su equipo, con miles de pacientes tratados y formación a médicos de todo el mundo", señalan.

automatizar la sutura dentro del estómago a través de la boca. "Estamos ante un salto cualitativo. 'EndoZip' permite que procedimientos altamente complejos sean más reproducibles, más seguros y accesibles para un mayor número de especialistas", explica el doctor López-Nava.

Tras haber sido validado en estudios iniciales con primeros casos en humanos realizados en 2020 en Madrid con un 100% de éxito y un estudio multicéntrico en diferentes países, 'EndoZip' inicia ahora su fase de expansión para pacientes con obesidad.