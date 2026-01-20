Olympia Quirónsalud realiza su primera prótesis de hombro ambulatoria, con alta en el mismo día

Intervención quirúrgica. - OLYMPIA QUIRÓNSALUD

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Olympia Quirónsalud han realizado "con éxito" su primera prótesis de hombro ambulatoria, una intervención en un hombre de 50 años, con experiencia previa en cirugía de hombro contralateral y sin patologías relevantes, que ha recibido el alta hospitalaria el mismo día de la cirugía.

"Este tipo de cirugías, que hace años obligaban a ingresos prolongados, han ido evolucionando a estancias más cortas. Y ahora damos el paso definitivo hacia la cirugía ambulatoria, con alta el mismo día", ha destacado el especialista en cirugía y traumatología deportiva Eulogio Martín Buenadicha, responsable del procedimiento del Servicio de Traumatología en Olympia Quirónsalud.

Según ha explicado, esta intervención se realiza con técnicas precisas que reducen el daño en los tejidos, minimizan el sangrado y acortan los tiempos quirúrgicos. Además, contempla el uso de una anestesia altamente personalizada, que incluye un bloqueo nervioso selectivo del brazo, capaz de controlar el dolor de forma eficaz durante las primeras horas tras la operación.

Todo ello, junto a una vigilancia estrecha en las horas posteriores a la cirugía, permite al paciente poder levantarse, comer y encontrarse estable pocas horas después de la intervención, lo que facilita que pueda recibir el alta en el día.

"La repercusión clínica es muy relevante, porque sacamos al paciente de un entorno hospitalario que altera algo su vida y la de su familia, permitiéndole recuperarse en su propio domicilio desde el primer día", señala el doctor. Además, este modelo mejora el confort del paciente y favorece una recuperación más rápida y natural", ha añadido.

El especialista ha puesto en valor el trabajo coordinado entre anestesistas, el servicio de rehabilitación y fisioterapia, enfermería y la organización hospitalaria, incluyendo el seguimiento telefónico al paciente en su domicilio, para alcanzar el éxito de la operación en Olympia Quirónsalud.

La cirugía se realizó a primera hora del día, un aspecto clave para este modelo asistencial. "Nos permite disponer de unas seis horas para valorar la evolución postoperatoria, controlar el dolor y asegurar una correcta tolerancia antes de dar el alta, y en este caso la evolución ha sido extraordinariamente buena", ha destacado.

Aun así, ha puntualizado que no todos los pacientes son candidatos a una prótesis ambulatoria, sino que lo ideal es que sea una persona sin patologías relevantes que requieran ingreso, sin problemas cardíacos o respiratorios importantes, y que en consulta demuestre una buena gestión del dolor. También es "importante" que el paciente cuente con un buen apoyo familiar, que le acompañe y le ayude si lo necesita.