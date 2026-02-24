Olympia Quirónsalud identifica el perfil de paciente candidato a cirugía de prótesis de cadera ambulatoria - QUIRÓNSALUD

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Olympia Quirónsalud, el doctor Eulogio Martín Buenadicha, ha destacado el perfil de paciente candidato a cirugía de prótesis de cadera ambulatoria, que es "similar al de otras cirugías ambulatorias, como la prótesis de rodilla o de hombro".

"No todos los pacientes son candidatos a este tipo de procedimiento", ha señalado Martín Buenadicha, quien aboga por "personas sin patologías cardiovasculares o respiratorias relevantes, con buen estado general y sin una edad excesivamente avanzada, habitualmente por debajo de los 65-70 años, aunque la edad cronológica no es un criterio estricto".

A juicio de este cirujano, "también se valoran factores menos visibles, pero igualmente importantes". "En la consulta, tienes que identificar a un paciente que entiende perfectamente en que consiste un proceso ambulatorio, con buen control y manejo del dolor", ha explicado, tras lo que ha aseverado que "es fundamental que sea un paciente física y mentalmente preparado y que cuente con un buen apoyo familiar".

En este contexto, desde el citado centro sanitario han destacado que el reemplazo de cadera es una de las cirugías ortopédicas más habituales para tratar patologías como la artrosis avanzada, fracturas o deformidades que generan dolor persistente y limitación funcional. El objetivo es aliviar el dolor y recuperar la movilidad, mejorando de forma notable la calidad de vida del paciente.

Además, en los últimos años, ha experimentado una clara evolución, no tanto por el implante en sí, sino por los avances en las técnicas quirúrgicas, el control del dolor y los protocolos de recuperación. "La clave para que una prótesis de cadera pueda realizarse de forma ambulatoria no es únicamente la vía quirúrgica, sino el control del dolor postoperatorio y la adecuada selección del paciente", ha insistido Martín Buenadicha.

TRABAJO COORDINADO CON EL SERVICIO DE ANESTESIA

Tal y como han aseverado desde Olympia Quirónsalud, el trabajo coordinado con el Servicio de Anestesia resulta decisivo. La aplicación de bloqueos anestésicos específicos, que se están utilizando en pacientes intervenidos de prótesis de cadera, ha demostrado un control eficaz del dolor tras la cirugía, permitiendo una recuperación más confortable y segura.

La llamada vía anterior en la prótesis de cadera no es una técnica nueva, aunque en los últimos años ha ganado popularidad. A diferencia de otros abordajes, permite acceder a la articulación entre planos musculares, sin necesidad de cortar músculos, lo que se traduce en un postoperatorio inmediato más rápido.

La "gran ventaja" de este procedimiento "es que el paciente tiene menos dolor en los primeros momentos tras la cirugía y puede iniciar antes la movilización", ha explicado Martín Buenadicha, quien ha agregado que, "a medio plazo, los resultados funcionales tienden a equipararse con otras vías, pero esta recuperación inicial más ágil resulta especialmente relevante cuando se plantea un alta precoz".

De cualquier forma, este centro del Grupo Quirónsalud ha manifestado que la implantación de la prótesis de cadera ambulatoria requiere protocolos bien definidos, consenso con anestesia y el respaldo de los distintos estamentos del centro. "El objetivo no es dar el alta cuanto antes, sino hacerlo cuando el paciente está en condiciones óptimas, con el dolor controlado y con todas las garantías de seguridad", ha concluido Martín Buenadicha.